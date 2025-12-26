¿Qué tipo de aceite es mejor?: "Es el más saludable y cardioprotector"

El aceite es uno de los manjares que tenemos en nuestra dieta y aporta muchos beneficios a la salud. Eso sí, existen numerosos tipos y no son iguales. La farmacéutica Elena explica en sus redes sociales cuáles son las diferencias y de todos, cuál es su favorito. Además, es tan versátil que se incluye en la mayoría de las recetas. Comúnmente, se le conoce como oro líquido por su aspecto dorado y, últimamente, por el precio tan elevado que ha tenido en los últimos meses.

Diferencias entre el aceite de oliva, el virgen y el virgen extra, según la farmacéutica

El aceite de oliva virgen extra , también llamado AOVE, es el mejor de todos. Solo se puede obtener por procesos mecánicos. Nada de químicos y su acidez es igual o menor a 0,8. Es el más saludable y el más cardioprotector, ya que contiene su máximo en ácido oleico, antioxidantes y vitamina E.

un escalón un poco por debajo, puede tener pequeños defectos sensoriales. Si una acidez menor o igual a 2, pues sigue siendo extractiva. Solamente mecánica. En cuanto a la calidad nutricional es muy parecida a la del virgen extra y si en la etiqueta de tu aceite solo pone aceite de oliva es que es una mezcla entre aceite de oliva refinado y un poco de aceite de oliva virgen o aceite de oliva virgen extra. En el refinado se han podido perder antioxidantes y algunas vitaminas por lo que es menos beneficioso que los anteriores, pero sigue siendo mejor que otros aceites vegetales.

Beneficios del aceite de oliva virgen extra

Es uno de los alimentos más valorados de la dieta mediterránea y destaca no solo por su sabor, sino también por sus numerosos beneficios para la salud. Obtenido directamente de aceitunas mediante procedimientos mecánicos y sin tratamientos químicos, el AOVE conserva intacta sus propiedades nutricionales, lo que lo convierte en una grasa saludable y esencial en una alimentación equilibrada.

Uno de los principales beneficios del aceite de oliva virgen extra es su alto contenido en grasas monoinsaturadas, especialmente el ácido oleico. Este tipo de grasa ayuda a mantener niveles adecuados de colesterol en sangre, ya que contribuye a reducir el colesterol LDL, conocido como “colesterol malo”, y a aumentar el colesterol HDL o “colesterol bueno”. Gracias a este efecto, el consumo regular de AOVE se asocia con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, como infartos o accidentes cerebrovasculares.

Además, el AOVE es rico en antioxidantes naturales, como los polifenoles y la vitamina E. Estas sustancias protegen a las células del organismo frente al daño causado por los radicales libres, que están relacionados con el envejecimiento celular y el desarrollo de diversas enfermedades. Los antioxidantes también tienen un efecto antiinflamatorio, lo que puede ayudar a prevenir problemas crónicos como la artritis o algunas enfermedades metabólicas.

Otro beneficio importante del aceite de oliva virgen extra es su impacto positivo en el sistema digestivo. Su consumo favorece la digestión, estimula la producción de bilis y contribuye a un mejor funcionamiento del hígado y la vesícula biliar. Asimismo, puede ayudar a prevenir el estreñimiento y a proteger la mucosa gástrica, reduciendo el riesgo de gastritis y úlceras.

El AOVE también juega un papel relevante en el cuidado del cerebro y la función cognitiva. Diversos estudios sugieren que los compuestos presentes en el aceite de oliva pueden contribuir a mejorar la memoria y a reducir el riesgo de deterioro cognitivo con el paso del tiempo. Esto lo convierte en un alimento especialmente interesante para mantener la salud mental a largo plazo.

En el ámbito del control del peso, aunque se trata de una grasa y aporta calorías, el aceite de oliva virgen extra puede ser un aliado en dietas equilibradas. Su capacidad para generar sensación de saciedad ayuda a controlar el apetito y a evitar el consumo excesivo de alimentos poco saludables. Además, su uso en la cocina mejora el sabor de los platos, lo que facilita mantener una alimentación sana sin renunciar al disfrute. Por último, no se deben olvidar los beneficios para la piel y el cabello. Gracias a sus propiedades hidratantes y antioxidantes, puede contribuir a mantener la piel más elástica y protegida, así como un cabello más fuerte y brillante.

