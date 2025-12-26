Caminata japonesa: qué es y cómo mejora nuestro corazón, según el cardiólogo Aurelio Rojas

Después de la Navidad todos queremos volver a la rutina. Durante los últimos días del año las comidas y cenas copiosas se han multiplicado y las consecuencias han sido la subida de la presión arterial, la glucosa, la frecuencia cardíaca y aparece la inflamación. Es muy normal, que en el comienzo del año nuevo aparezcan problemas de corazón y los infartos aumenten. Así que es el momento de recomendar uno de los mejores ejercicios para prevenir todo que ha aconsejado el cardiólogo Aurelio Rojas. Esta es la caminata japonesa.

Qué es la caminata japonesa

La caminata japonesa, también conocida como Japanese Walking o Interval Walking Training (IWT), es una forma de caminar estructurada que combina diferentes intensidades con el objetivo de mejorar la salud de manera sencilla y accesible. Surgió en Japón como resultado de investigaciones sobre cómo la actividad física moderada, realizada de forma constante, puede aportar grandes beneficios sin necesidad de entrenamientos extremos. A diferencia de una caminata tradicional a ritmo constante, la caminata japonesa alterna periodos de paso rápido con periodos de paso más lento, lo que la convierte en una actividad dinámica y fácil de adaptar a distintas edades y niveles de condición física.

El método básico consiste en alternar entre tres minutos de caminata rápida, en los que la persona camina a un ritmo que acelera la respiración pero permite seguir hablando con cierto esfuerzo, y tres minutos de caminata lenta, que sirven como recuperación. Este ciclo se repite durante unos 30 minutos, aproximadamente cuatro o cinco veces por semana. No requiere equipamiento especial ni un lugar específico, ya que puede realizarse en parques, calles tranquilas o incluso en una cinta de correr.

Uno de los grandes atractivos de la caminata japonesa es que combina simplicidad con efectividad. Al variar la intensidad, el cuerpo se estimula más que con una caminata uniforme, pero sin llegar a ser una actividad de alto impacto, lo que reduce el riesgo de lesiones y la hace adecuada para muchas personas.

Cómo hacer la caminata japonesa

Para llevarla a cabo necesitaremos tener al menos media hora al día. Este consiste en comenzar a caminar en intervalos de tres minutos al máximo de velocidad que pueda cada uno y otros tres de una forma mucho más lenta. Esto se debe repetir hasta alcanzar la media hora. Así se aplica una serie y se quema más calorías que si caminase siempre al mismo ritmo.

Beneficios de la caminata japonesa

Entre los principales beneficios de la caminata japonesa se encuentran:

Mejora de la salud cardiovascular, ya que el corazón se adapta a los cambios de intensidad y trabaja de forma más eficiente. Aumento de la resistencia física, lo que ayuda a sentirse con más energía en las actividades diarias. Control del peso corporal, al favorecer un mayor gasto energético que una caminata lenta constante. Fortalecimiento de músculos y articulaciones, especialmente en piernas y caderas, sin sobrecargarlas. Mejora del equilibrio y la coordinación, gracias a los cambios de ritmo. Reducción del estrés, ya que caminar al aire libre y de forma rítmica tiene efectos positivos en el estado de ánimo. Facilidad de adaptación, permitiendo ajustar la velocidad según las capacidades de cada persona.

