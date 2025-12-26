Un nuevo estudio demuestra que un compuesto del chocolate negro ayuda a combatir el envejecimiento

A lo largo de los años, varios estudios han demostrado todos los beneficios que aporta el chocolate negro para la salud. Eso sí, el mejor es el puro y muchos deportistas lo usan diariamente en su dieta porque forma parte de su dieta. Una de las investigaciones más recientes ha asociado este alimento al envejecimiento.

Uno de los ejemplos más reales es la reina Isabel II que era la monarca más longeva de Inglaterra y la segunda del mundo. Según su chef en aquel momento, Darren McGrady, la reina disfrutaba de una onza a diario.

En el estudio más reciente publicado en la revista Aging se han analizado 509 gemelos de la base de datos TwinsUK y 1.160 de la base de datos europea KORA. En este se ha analizado los niveles de teobromina en sangre que están relacionados directamente con una menor edad biológica. Para ello, han medido varios marcadores de longevidad; como es la epigenética. En él se ha observado que este compuesto pueda tener un efecto antienvejecimiento.

Además, en estudios anteriores se descubrió que la teobromina en cantidades suficientes puede tener efectos protectores ante la oxidación natural de las moléculas que nos conforman. En resumen, ayudaría a llegar a una edad más avanzada con menos daños.

Otros estudios han mostrado que también ayuda a disminuir los niveles de colesterol y proteger el organismo ante enfermedades cardiovasculares. Este compuesto también se puede encontrar en el café, por lo que sería uno de los beneficios de esta bebida.

Qué es la teobromina

La teobromina, conocida de forma más correcta y extendida como teobromina, es una sustancia química natural que pertenece al grupo de las metilxantinas, el mismo al que también pertenecen la cafeína y la teofilina. Se encuentra principalmente en el cacao y, por lo tanto, en el chocolate, especialmente en el chocolate negro.

La teobromina actúa como un estimulante suave del sistema nervioso central, aunque su efecto es más leve y prolongado que el de la cafeína. Por esta razón, el consumo de cacao suele generar una sensación de bienestar y energía moderada, sin producir un estado de nerviosismo intenso. Además, la teobromina tiene un efecto vasodilatador, lo que significa que ayuda a relajar los vasos sanguíneos y mejorar la circulación.

Entre sus principales efectos en el organismo humano se encuentran la estimulación del corazón, el aumento ligero de la frecuencia cardiaca y su función como diurético suave, favoreciendo la eliminación de líquidos. También se ha estudiado su posible utilidad en el tratamiento de problemas respiratorios, ya que puede ayudar a relajar los músculos de las vías respiratorias, facilitando la respiración en ciertos casos.

Desde el punto de vista nutricional, la teobromina forma parte de los compuestos que hacen del cacao un alimento con propiedades interesantes cuando se consume con moderación. Junto con antioxidantes como los flavonoides, contribuye a los posibles beneficios del chocolate negro para la salud cardiovascular y el estado de ánimo. Sin embargo, estos beneficios dependen de un consumo responsable, ya que muchos productos de chocolate contienen grandes cantidades de azúcar y grasa.

Es importante destacar que, aunque la teobromina es segura para los humanos en cantidades normales, puede ser tóxica para algunos animales, como perros y gatos. Esto se debe a que su organismo metaboliza la sustancia de forma mucho más lenta, lo que puede provocar intoxicaciones graves si consumen chocolate.

