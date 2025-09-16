Tres beneficios ocultos del chocolate que van más allá del placer: "Tu sistema circulatorio entra en modo más flujo y menos drama"

El chocolate es uno de los alimentos más populares, pero muchas personas cuando están realizando una dieta lo eliminan por completo sin saber que aportan muchos beneficios a la salud. En las últimas décadas, ha sido estudiado y se ha demostrado que la mente y el metabolismo funciona mejor después de su consumo. Eso sí, todos no valen, ya que normalmente estos se mezclan con azúcar que resulta perjudicial, sobre todo, cuando lleva tanto contenido. Sin embargo, si tiene un alto porcentaje de cacao, podemos incorporarlo en la alimentación, siempre que no se abuse. La traumatóloga Inés Moreno explica los tres beneficios más allá del placer: "Los flavonoides son esos compuestos del cacao que aumentan la producción del óxido nítrico que relaja y ensancha las arterias".

Beneficios del chocolate negro

Aunque se trate del chocolate, aquellos que tienen azúcar no cuentan con los mismos beneficios. Todos estos son aplicables al negro, es decir, aquel que supera el 70% de cacao. Uno de ellos es que es rico en flavonoides que ayudan a combatir los radicales libres en el organismo, que atacan a las células y contribuyen a un envejecimiento prematuro y a la aparición de diversas enfermedades crónicas. Sin embargo, estos compuestos reducen la inflamación y favorecen la salud cardiovascular. De hecho, varios estudios han demostrado que cuentan con más antioxidantes que los propios arándanos o el té verde.

Al tener una mejor salud cardiovascular que está íntimamente relacionado con el corazón y los vasos sanguíneos, también se reduce la presión arterial y se produce más óxido nítrico que dilata los vasos sanguíneos. Esto disminuye el riesgo de trombosis y otros problemas vasculares. Además, reduce el colesterol, por lo que no se acumularán placas en las arterias.

Este contiene pequeñas cantidades de cafeína y teobromina, dos sustancias estimulantes que pueden mejorar el estado de alerta y la concentración. Además, los flavonoides ejercen un efecto positivo sobre la irrigación sanguínea cerebral, lo que favorece la memoria y otras funciones cognitivas. En estudios se ha demostrado que su consumo favorecería el rendimiento intelectual, se protege al cerebro del deterioro cognitivo asociado a la edad y se reduce el riesgo de enfermedades como el Alzheimer.

Siempre se ha dicho que el chocolate genera placer y, realmente, estudios han demostrado que estimula la liberación de endorfinas, que son neurotransmisores que producen sensación de bienestar y placer. Además, favorece la producción de serotonina que está relacionada con la regulación del estado de ánimo, disminuye el cortisol que es la hormona del estrés y se ha asociado a niveles más bajos de ansiedad e irritabilidad.

Aunque siempre ha estado relacionado con el aumento de peso, su versión más pura y con menos azúcares añadidos puede aportar beneficios incluso en el metabolismo. Este mejora la sensibilidad de la insulina con un mejor control de la glucosa en la sangre. El cacao también incorpora unos compuestos bioactivos que poseen propiedades antiinflamatorias.

Consideraciones sobre el consumo

Si bien el chocolate ofrece múltiples beneficios, es importante recordar que no todos los tipos de chocolate son iguales. El chocolate con leche y, sobre todo, el chocolate blanco, contienen mucho más azúcar y grasas añadidas, lo que reduce notablemente sus ventajas nutricionales. Por ello, es mejor el negro con un porcentaje superior al 70 y consumir entre 20 y 30 gramos al día. Además, se debe integrar dentro de una dieta equilibrada rica en frutas, verduras, proteínas y cereales.

