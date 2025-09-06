El cardiólogo Aurelio Rojas analiza el kéfir: "Si lo tomas por la mañana junto al kiwi o la fresa disminuye el cortisol"

Las personas se preocupan mucho por los alimentos que consumen y constantemente buscan los que mejor les sientan. En los últimos años, el kéfir ha ganado mucha importante y se ha convertido en uno de los protagonistas dentro de las dietas saludables. Se trata de un probiótico natural con múltiples beneficios para el organismo, especialmente en la salud digestiva, el sistema inmunológico y la absorción de nutrientes. El cardiólogo Aurelio Rojas analiza en sus redes sociales cuáles son los beneficios y desventajas de este alimento y expresa cuándo es el mejor momento del día para tomarlo: "El kéfir reduce los niveles de ansiedad y cada vez más estudios lo demuestran".

Qué es el kéfir

En primer lugar, se tiene que presentar este alimento, ya que muchas personas no saben qué es y, sobre todo, no tienen idea sobre los beneficios que puede aportar para la salud. Se trata de una bebida láctea fermentada obtenida gracias a la acción de gránulos de kéfir. Estos gránulos, al entrar en contacto con la leche, fermentan la lactosa y producen una bebida ligeramente ácida, con un toque efervescente y una textura cremosa. Su origen se remonta a la región del Cáucaso, donde se consideraba un alimento casi sagrado por su capacidad de fortalecer el organismo. En la actualidad, es objeto de numerosos estudios científicos que respaldan sus beneficios para la salud.

Beneficios del kéfir

El kéfir cuenta con muchos beneficios. Entre ellos, digestivo porque sus probióticos naturales son muy potentes que, ayudan a mantener el equilibrio de la microbiota intestinal. Es un gran aliado contra el estreñimiento y reduce las molestias como la hinchazón y los gases. Además, cuenta con proteínas, vitamina B, calcio, fósforo y magnesio. Una opción recomendable para fortalecer los huesos, mejorar la función muscular y mantener la energía. Produce mejoras en el sistema inmunológico y las defensas funcionan de manera más eficaz. Aunque ayuda a la intolerancia a la lactosa, las personas intolerantes no lo deben tomar. Sus propiedades antiinflamatorias y antibacterianas son clave para combatir el crecimiento de bacterias dañinas.

Kiwi y fresas: aliados ideales del kéfir

El cardiólogo aporta un consejo extra para que se le pueda sacar el máximo partido a este alimento. Así que es mejor tomarlo con alguna fruta que contenga vitamina C como el kiwi o las fresas.

Kiwi

Es una de las frutas con mayor contenido en vitamina C . Una sola pieza cubre casi el doble de la cantidad diaria recomendada.

. Una sola pieza cubre casi el doble de la cantidad diaria recomendada. Contiene fibra soluble e insoluble, lo que mejora el tránsito intestinal y regula el colesterol.

y regula el colesterol. Aporta antioxidantes como la luteína y la zeaxantina, que protegen la salud ocular.

Favorece la absorción del hierro presente en otros alimentos.

Fresas

También son ricas en vitamina C y antioxidantes como las antocianinas, que combaten el estrés oxidativo.

y antioxidantes como las antocianinas, que combaten el estrés oxidativo. Son bajas en calorías, pero aportan fibra, manganeso y folatos.

Ayudan a controlar los niveles de azúcar en sangre gracias a sus polifenoles.

gracias a sus polifenoles. Su sabor dulce y ácido combina perfectamente con el toque láctico del kéfir.

¿Por qué es bueno comer kéfir con kiwi o fresas en el desayuno?

El desayuno es el momento ideal para consumir alimentos que aporten energía, nutrientes esenciales y que favorezcan una digestión ligera. La combinación de kéfir con kiwi o fresas cumple perfectamente con estas condiciones.

Refuerzo del sistema inmunológico

El kéfir aporta probióticos, y las frutas vitamina C. Juntos, fortalecen las defensas naturales del organismo.

Este efecto es especialmente útil en épocas de resfriados o cambios estacionales.

Mejor digestión y absorción de nutrientes

La fibra del kiwi y las fresas junto con los probióticos del kéfir mejoran la salud intestinal.

Los probióticos ayudan a absorber mejor las vitaminas y minerales de los alimentos, mientras que la vitamina C potencia la absorción del hierro.

Control del peso y sensación de saciedad

El kéfir es rico en proteínas, que aumentan la saciedad.

La fibra de las frutas prolonga esa sensación y regula los picos de glucosa.

Es un desayuno ligero, bajo en calorías y fácil de digerir.

Protección frente al estrés oxidativo

El estrés oxidativo está relacionado con el envejecimiento prematuro y diversas enfermedades crónicas.

El kéfir aporta compuestos bioactivos que se suman a los antioxidantes de las fresas y el kiwi, formando una poderosa combinación protectora.

Energía sostenida para la mañana

Los carbohidratos naturales de las frutas proporcionan energía rápida.

Las proteínas del kéfir y la fibra de las frutas mantienen la energía estable hasta la siguiente comida.

