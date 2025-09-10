Cinco frutas que ayudan a bajar el colesterol de manera natural: Evitan que el tracto digestivo lo absorba

Uno de los temas más preocupantes de salud esta relacionado con el colesterol, pero muy pocas personas saben qué le ocurre a su cuerpo. Se trata de una sustancia parecida a la grasa que se encuentra en todas las células de cuerpo. Este no es malo, de hecho, es natural, pero en exceso se puede pegar en las paredes de las arterias, estrechándolas y, en ocasiones, bloqueándolas. Sin duda, eso se traduce como un riesgo de contraer enfermedades coronarias y otras de corazón. Este se produce en el hígado y viaja por la sangre en proteínas llamadas lipoproteínas. Existen dos tipos, el HDL y el LDL que es el que se tiene que bajar.

Cómo bajar el colesterol LDL

Las dietas saludables para el corazón están íntimamente relacionadas con la bajada del colesterol. En ella, la presencia de fruta es muy importante, ya que cuentan con una fuente de vitaminas, fibra y otros nutrientes. De hecho, hay cinco que son las mejores y estas son: la manzana, el plátano, la naranja, la pera y las ciruelas.

Manzana : esta es rica en pectina que es un tipo de fibra soluble que se une al colesterol en el intestino e impide que pase a la sangre. Además, contiene polifenoles antioxidantes que reducen la oxidación y evita que se adhiera a las paredes de las arterias.

: esta es rica en pectina que es un tipo de fibra soluble que se une al colesterol en el intestino e impide que pase a la sangre. Además, contiene polifenoles antioxidantes que reducen la oxidación y evita que se adhiera a las paredes de las arterias. Plátano : aporta fibras solubles y esto ayuda a la absorción de grasas. Además, es rico en potasio que mantiene la presión arterial adecuada y reduce el riesgo de problemas cardiovasculares relacionados con el colesterol. También, favorece la saciedad y ayuda al control de peso.

: aporta fibras solubles y esto ayuda a la absorción de grasas. Además, es rico en potasio que mantiene la presión arterial adecuada y reduce el riesgo de problemas cardiovasculares relacionados con el colesterol. También, favorece la saciedad y ayuda al control de peso. Naranja : contiene flavonoides cítricos que mejoran la circulación y reducen la inflamación de los vasos sanguíneos. Al ser rica en vitamina C, se protege contra la oxidación del colesterol. Tiene fibra soluble, sobre todo, en la pulpa que es un regulador espectacular.

: contiene flavonoides cítricos que mejoran la circulación y reducen la inflamación de los vasos sanguíneos. Al ser rica en vitamina C, se protege contra la oxidación del colesterol. Tiene fibra soluble, sobre todo, en la pulpa que es un regulador espectacular. Pera: Es muy similar a la manzana y contiene pectina. Esta es baja en calorías y sacia muchísimo. Además, aporta antioxidantes y agua que contribuye a una buena digestión y mantiene el organismo depurado.

Es muy similar a la manzana y contiene pectina. Esta es baja en calorías y sacia muchísimo. Además, aporta antioxidantes y agua que contribuye a una buena digestión y mantiene el organismo depurado. Ciruela: es rica en fibra dietética que mejora el tránsito intestinal y reduce la reabsorción del colesterol del intestino. Contiene compuestos fenólicos que protegen frente al daño oxidativo y las variedades secas ayudan a la digestión.

Otros alimentos que se deben incluir en una dieta baja en colesterol

Las frutas cuentan con un buen valor nutrional, pero es cierto que se debe acompañar de otros alimentos. Por ejemplo, aquellos que aumenten los estanoles y esteroles. Estas sustancias ayudan a evitar que el tracto digestivo absorba el colesterol. De estos se deben consumir al menos dos gramos al día. Se pueden encontrar en cereales integrales, frutos secos, legumbres y tanto aceite de oliva como aguacate. El pescado también es un gran aliado por su alto contenido en ácidos grasos omega-3. Este reduce tanto el colesterol como los tiglicéridos. De hecho, también dismininuye la presión arterial. Los más favorables son el salmón, el atún y la caballa. Su consumo adecuado sería dos veces a la semana.

Otros ácidos grasos de omega-3, aunque en menor pocentaje, se concentran en alimentos como las nueces, las semillas de chía y el aceite de soja.

Reducir la sal para bajar el colesterol

Limitar la cantidad de sal es primordial en una dieta saludable, sobre todo, si se busca una mejor salud cardiovascular y bajar el colesterol. Al día, solo se debe consumir 2.300 miligramos. Evidentemente, esto incluye la cantidad que se utiliza al preparar los alimentos, la que se usa en la mesa y la que viene incorporada en cada uno de ellos. Entre sus beneficios, se reduce la presión arterial, bajando el riesgo de enfermedades cardíacas.

