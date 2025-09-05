Este es el mejor momento del día para comer arándanos: "Mejoran la memoria y la concentración"

Los arándanos son los alimentos que más popularidad han ganado en los últimos tiempos. Estos tienen un color azul intenso y aportan muchos beneficios para la salud. Entre sus múltiples propiedades, destacan especialmente las mejoras en la memoria y la concentración, aspectos clave para el rendimiento académico, laboral y la prevención del deterioro cognitivo. Igualmente, una de las dudas más comunes es el mejor momento del día en el que se puede ingerir. La médica Isabel Viña aclara que hay mejores franjas horarias porque potencian sus efectos. "Si se pueden tomar con una fuente de grasa o proteína mejor por una mejor absorción"

Los arándanos son considerados superalimentos porque son ricos en antioxidantes, ya que contienen antocianinas, flavonoides y vitamina C, que neutralizan los radicales libres responsables del envejecimiento celular. No tienen muchas calorías, aunque no se debe abusar de ellos. Tan solo tienen 50 calorías cada 100 gramos, siendo un snack saludable y fibra que favorece a la digestión y mantiene la saciedad. El aporte vitamínico es clave y cuenta con K, C y manganeso, ideales para la salud ósea, la coagulación y la inmunidad. Un aliado esencial tanto para el cerebro como el sistema cardiovascular.

Arándanos y memoria

Los problemas de memoria son cada vez mayores y en la dieta se deben incluir alimentos que la favorezcan tanto a corto como a largo plazo. Esto se debe a que contienen antioxidantes como los flavonoides. Estos compuestos actuan directamente sobre las áreas del cerebro relacionadas con el aprendizaje y la memoria, como el hipocampo. Con ellos, se ven favorecidos los recuerdos concretos, las nuevas conexiones neuronales y ayudan a prevenir el deterioro cognitivo, reduciendo el riesgo de enfermedades como el Alzheimer.

Arándanos y concentración

La concentración depende, en gran medida, de un adecuado flujo sanguíneo hacia el cerebro y de la comunicación eficiente entre las neuronas. Estos mejoran la circulación con la presencia de los polifenoles que estimulan la producción de óxido nítrico, dilatando los vasos sanguíneos y mejora el riego cerebral. Los antioxidantes contrarrestan este proceso sin afectar a la comunicación de las neuronas sin afectar a las funciones cognitivas. Este alimento favorece la producción de dopamina y serotonina, ideales para mantener el estado de alerta y la motivación.

¿Cuál es el mejor momento del día para comer arándanos?

Se puede consumir en cualquier momento del día, desde la mañana a la noche, pero algunas franjas horarias son mejores. Por ejemplo, en el desayuno porque comienzan a actuar desde temprano. Estos se pueden mezclar con yogur, avena y frutos secos. Antes de estudiar o trabajar con mayor intensidad, aproximadamente 30-60 minutos, un puñado es una buena opción. En las horas de la tarde, cuando más cansancio mental y físico se presenta, un snack ayuda a recuperar las energías. Otra opción es antes o después del ejercicio porque puede ayudar a la recuperación muscular por sus antioxidantes.

Frecuencia y cantidad recomendada

Los expertos sugieren un consumo regular para obtener beneficios a nivel cognitivo. La cantidad adecuada suele ser de una taza (120-150 gramos) al día, ya sea fresca, congelada o incluso en forma de polvo liofilizado en batidos.

Lo más importante es la constancia: los beneficios se observan cuando los arándanos forman parte de la dieta a largo plazo, no solo de manera esporádica.

Otros beneficios de los arándanos

Además de su impacto en la memoria y la concentración, los arándanos aportan otros beneficios:

Salud cardiovascular : reducen la presión arterial y el colesterol LDL.

: reducen la presión arterial y el colesterol LDL. Control de la glucosa : favorecen la sensibilidad a la insulina, útiles para prevenir la diabetes tipo 2.

: favorecen la sensibilidad a la insulina, útiles para prevenir la diabetes tipo 2. Efecto antiinflamatorio : reducen procesos inflamatorios sistémicos.

: reducen procesos inflamatorios sistémicos. Salud ocular : protegen frente al daño oxidativo en la retina.

: protegen frente al daño oxidativo en la retina. Fortalecimiento del sistema inmunitario: gracias a su aporte de vitamina C y antioxidantes.

Cómo incorporarlos a la dieta

En batidos junto a plátano, avena y leche o bebida vegetal.

En ensaladas, para dar un toque fresco y colorido.

Con yogur o kéfir como merienda.

En repostería saludable: muffins integrales, galletas o pan de avena.

Congelados directamente como snack refrescante.

Referencias bibliográficas:

Vídeo de TikTok sobre el mejor momento del día para consumir arándanos: https://www.tiktok.com/@isabelvinabas/video/7545989980611546390