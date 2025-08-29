Qué es la biodramina y para qué sirve: "Se combina con cafeína para evitar que te quedes dormido en mitad del viaje"

Para muchas personas viajar en coche, tren, avión o barco supone un gran problema, pues desde el primer momento los mareos y las nauseas son constantes. De hecho, algunas personas tienen que preparar la mente para no agravar los síntomas. Igualmente, existe un medicamento muy conocido que ayuda a prevenir y tratar los mareos y las náuseas causados por el movimiento, comunmente conocida como cinetosis. Una farmacéutica explica en sus redes porque ocurre este fenómeno y qué efectos puede tener el fármaco: "Tu oído interno y tus ojos no se ponen de acuerdo, el primero dice que nos movemos, mientras el segundo dice que estamos quietos. Esa pelea confunde al cerebro y aparecen los síntomas".

Qué es la biodramina

Es un fármaco que contiene dimenhidrinato, un compuesto antihistamínico que actúa sobre el sistema nervioso central. Su función principal es la redución de la actividad del aparato vestibular (encargado del equilibrio en el oído interno), lo que ayuda a prevenir los síntomas de mareo. Su uso no es exclusivo para la cinetosis, sino que se puede aplicar en episodios de vértigo o desequilibrios relacionados con problemas del oído interno, pero siempre debe llevar supervisión médica. La biodramina se puede consumir de distintas formas. La más común es con comprimidos, aunque actualmente también existen chicles que son más útiles para los más pequeños y aquellas personas que no toleran la ingesta de pastillas. También, se puede suministrar con solución oral para todas las que no pueden tragar y otra opción con cafeína que contrarresta la somnolencia, muy común cuando se toma

Dosis y cómo se toma

La dosis depende de la edad y como se presente. Para las personas adolescentes y adultas, la cantidad exacta debe comprender entre 50 y 100 mg cada ocho horas, aproximadamente esto es lo que se indica en el prospecto. Para niños, esta se tiene que bajar e, incluso, se recomienda en formato líquido o chicle que es más ameno a la hora de tomarlo. Su efecto es casi inmediato y para sacarle el máximo partido posible desde el inicio del viaje, se tiene que tomar 30 minutos antes. Una forma fantástica de prevenir los síntomas y que se pueda viajar cómodamente.

Efectos secundarios

Al igual que todos los fármacos, este también cuenta con contraindicaciones. Esto es apicable a todas las perosnas, aunque no siempre la sufrirán. Los efectos más frecuentes son la somnolencia que gracias a la cafeína se puede evitar, sequedad en la boca, visión borrosa y estreñimiento o retención de orina. Igualemente, en otros casos, pero esta vez con menos frecuencia también se pueden sufrir reacciones alérgicas o alteraciones en la coordinación. Así que es muy importante leer el prospecto y consultar al médico si se padece alguna enfermedad previa o se está tomando otros medicamentos.

No todas las personas pueden tomar biodramina. Un ejemplo claro son aquellas que tienen alergía a la dimenhidrinato o sustancias que lleve este fármaco, los pacientes con glaucoma de ángulo cerrado y las que tienen retención urinaria o problemas de próstata. Además, se recomienda precaución en embarazadas y mujeres en periodo de lactancia, así como en personas mayores o en aquellas que sufren enfermedades cardíacas, hepáticas o respiratorias.

