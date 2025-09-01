Isabel Viña, médico, explica qué es el hígado graso metabólico y cómo se puede mejorar: "Incrementar el consumo de aceite de oliva"

Aunque la preocupación por la salud es diaria los 365 días del año, es cierto que, tras las vacaciones se vuelven a retomar los hábitos saludables y se presta más atención a todos los órganos del cuerpo. El hígado sufre muchísimo con el cambio de ritmo y puede sufrir, aunque al principio no se aprecie con tanta claridad. El hígado es uno de los órganos más importantes del cuerpo humano. Su papel en la digestión, el metabolismo de los nutrientes, la desintoxicación y el almacenamiento de energía lo convierte en un órgano vital. Isabel Viña, médica especialista en aparato digestivo, explica que es el hígado graso y cómo se puede mejorar: "Ejercicio físico, incluso sin perder peso, porque ha demostrado que reduce grasa del hígado, hacer ciertas modificaciones en la alimentación, por ejemplo, sustituir cereales blancos y alimentos ultraprocesados por otros ricos en fibras integrales e, incrementar el consumo de ácidos grasos mono y poliinsaturados como el aceite de oliva".

Causas principales

No existe una causa fija por la que haya exceso de grasa en el hígado. Se puede deber a varios factores como por ejemplo la obesidad. Este es uno de los más importantes porque la acumulación de tejido adiposo facilita el aumento de grasa en el órgano. Otro puede ser la resistencia a la insulina, ya que la glucosa y los ácidos grasos circulan libremente por la sangre y se depositan ahí. La dieta también influye, sobre todo, cuando la alimentación es rica en azúcares simples y grasas saturadas que favorecen la acumulación de lípidos. El consumo de alcohol también lo promueve, el sedentarismo, algunos medicamentos como los corticoides y la genética porque muchas personas tienen a acumular la grasa.

Síntomas del hígado graso

Aunque no se puede saber a simple vista si se tiene o no hígado graso, es cierto que, muchos síntomas pueden ponernos en alerta, aunque estos se pueden relacionar con otras enfermedades. Desde el cansancio y la fatiga hasta un dolor en la parte superior derecha del abdomen, sensación de pesadez después de las comidas o, incluso, pérdida de peso involuntaria, pero esto se da, sobre todo, en fases más avanzadas.

Consecuencias y complicaciones

A priori no se debe tener una preocupación excesiva, pero si controlarlo para que no pueda derivar en otras enfermedades más graves como la esteatohepatitis que ocurre cuando la acumulación de grasa se acompaña de inflamación y daño celular, una fibrosis hepática que es una inflamación crónica que provoca la formación de cicatrices en el hígado, cirrosis hepática que es una evolución de la fibrosis, en casos más avanzados cánceres de hígado y se incrementan las posibilidades de sufrir un infarto o accidente cardiovascular. Normalmente, esta dolencia está relacionada con otras como la hipertensión, la diabetes o el colesterol.

Diagnóstico

Para acertar con el diagnóstico del hígado graso, lo más recomendable es la combinación de varias pruebas que son el Análisis de sangre donde se buscan alteraciones en las enzimas hepáticas (ALT y AST), aunque no siempre se elevan. Una ecografía abdominal que es la más utilizada en estos casos, una elastografía que mide la rigidez del hígado en caso de fibrosis y una biopsia hepática que se usa como último recurso en caso de duda o en ocasiones más graves, donde se extrae una muestra de tejido para analizar el grado de inflamación.

Tratamiento del hígado graso

Aunque no existe un fármaco específico, es cierto que se puede abordar, cambiando el estilo de vida que se lleve hasta ese momento. Por ejemplo, una pérdida de peso, una dieta equilibrada rica en frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, aceite de oliva, pescados y carnes. También, es necesario reducir el consumo de azúcares simples y grasas saturadas presente en refrescos, bollería industrial o frituras. El ejercicio físico es clave, combinando aeróbicos con otros de fuerza. Además, el control de la diabetes y el colesterol es primordial porque puede favorecer a su aparición.

