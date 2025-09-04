Cuidado de la barba después del verano: "Mayor hidratación con bálsamos con argán o vitamina E"

La barba, necesita un cuidado especial después del verano, ya que el sol, el agua salada y el cloro la dejan en muy mal estado. Es esencial mantenerla hidratada y limpia, por ello, la mejor opción es aplicar un champú específico al menos dos veces por semana y acompañarlo de un aceite o bálsamo hidratante para nutrir el vello y la piel. De hecho, también se debe hacer un recorte para eliminar todo lo que está en mal estado y vuelva a crecer más sana. Muchas personas, al igual que las que padecen alopecia, buscan una solución para tener una frondosa y natural. Así que “en los últimos 10 años, el aumento de pacientes que vienen buscando realizarse un injerto de barba o bigote, ha crecido más de un 100%. De hecho, así lo refleja la encuesta clínica de la International Society of Hair Restoration Surgery, que también afirma que este aumento se debe a temas estéticos, al aumento de visibilidad en redes sociales y la mayor aceptación de tratamientos estéticos en el género masculino” afirma el Doctor Sevilla, experto en salud capilar de Svenson.

Injerto de barba: tratamiento personalizado para cada caso

Según la marca de salud capilar, en la mayoría de los casos, los pacientes que acuden a realizarse este tratamiento lo hacen porque tienen baja densidad de vello facial o falta de vello desde la pubertad, deseo de tapar cicatrices o marcas en la cara. Una barba más densa y poblada adaptada a las tendencias actuales o en casos de pacientes transgénero una que potencie unos rasgos faciales más masculinos. Para todos los casos, es necesario que la zona occipital del cuero cabelludo tenga buena calidad y densidad.

Este tratamiento es idóneo para pacientes sin barba o con baja densidad que quieran lograr resultados naturales o para aquellos que deseen rellenar huecos en una barba ya existente o aumentar la densidad del vello capilar. Desde Svenson indican que se trata de un procedimiento con asesoramiento personalizado para ofrecer el mejor resultado posible en función de la fisionomía facial, la densidad disponible en la zona donante y las preferencias del propio paciente.

Cuando se practica este tipo de injertos, es muy importante tener en cuenta la fecha de recuperación. La inflamación de la zona facial va a durar entre siete y diez días, además de costras en la zona de los implantes, que desaparecen en un plazo aproximado de 15 días. Una vez pasado el primer mes, el vello trasplantado se cae y es a partir del segundo a tercer mes cuando empieza a crecer la barba. Los resultados empezarán a ser definitivos entre el noveno mes y el año desde el tratamiento.

“El injerto de barba se trata de un procedimiento mínimamente invasivo. Desde Svenson, nos aseguramos de que el proceso sea lo menos doloroso posible para nuestros pacientes, realizando la intervención con anestesia local y, una vez finalizada la intervención, intentamos controlar las leves molestias que se puedan notar con analgésicos o antiinflamatorios”, comenta Ignacio Sevilla.

Cuidado y mantenimiento de la barba

Para el cuidado y el mantenimiento de cualquier barba, el doctor experto de Svenson, Ignacio Sevilla, recomienda lavarla todos los días utilizando productos con pH Neutro. De cara a evitar la sequedad, es importante utilizar aceites hidratantes o bálsamos con argán o vitamina E. También es importante cepillar la barba todos los días para evitar enredos y distribuir el sebo natural generado en el vello facial.

En algunos casos, cuando se realiza el afeitado, se presenta foliculitis, que sucede cuando los folículos pilosos se inflaman y se manifiesta en forma de granos en la zona afeitada. Para minimizar su aparición se recomienda cambiar las hojas de afeitar con frecuencia, afeitarse en la dirección del crecimiento del cabello, aplicar agua caliente antes del afeitado y productos hidratantes como el aloe vera después.