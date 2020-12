Cuatro productos de cosmética elaborados con aloe vera con los que practicar rutina de belleza muy natural

A la hora de establecer una rutina de cuidado facial solemos tener en cuenta las necesidades específicas de nuestra piel y en base a ello buscamos los productos más completos y que mejor se adapten a dichas necesidades. En la mayoría de ocasiones tendemos a pensar que mientras más costosos sean, mejores serán sus resultados. Lo que no nos plantemos muchas veces es el tipo de ingredientes con los que esos productos están elaborados y cómo influye su aplicación en nuestra piel. Hemos oído hablar de principios activos y sabemos cuáles son los que no deben faltar en nuestra rutina de cuidado facial, pero lo que no sabemos es que hay ingredientes naturales y de toda la vida cuyos beneficios son realmente asombrosos.

Desde que somos pequeñas hemos oído a nuestras madres decirnos que nos apliquemos aloe vera sobre la piel. Sobre todo después de una exposición al sol o cuando teníamos la piel algo irritada. El efecto parecía magia. No sólo el aspecto de nuestra piel mejoraba notablemente, también la sensación de malestar se mitigaba bastante.

La capacidad regeneradora del aloe, sus propiedades cicatrizantes, las cualidades de protección frente a los radicales libres o la capacidad de estimular las fibras de colágeno y elastina hacen de esta planta la mejor de las aliadas a la hora de establecer una rutina de belleza y cuidado facial. Y, si aplicarnos aloe cuando nos lo decía nuestra madre nos parecía magia, ahora que hemos encontrado una línea de cuidado facial con este ingrediente como protagonista vamos a poder experimentar esa sensación todos los días. Pertenece a la firma Productos Naturales de Canarias, se llama Atlantia y se ha colado en nuestra rutina de cuidado facial.

Se trata de una línea de productos elaborada con aloe vera de las Islas Canarias que, combinado con tecnología e innovación, busca potenciar todas las propiedades del aloe. El jugo del aloe, que se utiliza desde hace siglos por sus propiedades hidratantes, regeneradoras, nutritivas y cicatrizantes, contiene polisacáridos, azúcares, ácidos orgánicos, enzimas, aminoácidos y vitaminas del grupo, B, entre otros, que dotan al aloe de esas propiedades tan beneficiosas. En el caso de la línea Atlantia, nosotras destacamos cuatro productos que están pensados para formar parte de una rutina de higiene y cuidado facial completa.

Se trata de un mousse limpiador facial, un contorno de ojos, una crema hidratante y un gel de aloe vera puro. Después de haber probado los productos os contamos qué tal la experiencia y cómo os recomendamos que establezcáis la rutina de belleza.

Un limpiador facial con textura 'mousse'

Somos conscientes que la base de una rutina de belleza siempre radica en la limpieza facial, que, si queremos que los tratamientos y productos que apliquemos sobre nuestra piel hagan efecto, primero tendremos que haber limpiado bien nuestro rostro. A pesar de que cada tipo de piel presenta unas necesidades y cada mujer tiene unas preferencias, nosotras nos declaramos fans incondicionales del limpiador facial efecto mousse.

Sencillo de aplicar, cómodo y con unas sensaciones muy agradables, el mousse limpiador es nuestro preferido. Por eso, cuando hemos visto que el limpiador facial que nos propone Atlantia es de este tipo nos ha encantado. En su caso, se trata de una espuma facial enriquecida con aloe para una limpieza suave de la piel que no contiene jabón y que es apta para todo tipo de piel. Su textura ligera da una sensación de frescor muy agradable después de aplicar. Actualmente tiene un precio de 7,98 euros.

Un contorno de ojos libre de parabenos

El contorno de ojos siempre es un arma de doble filo porque, a pesar de ser necesario y tener unos efectos muy positivos en nuestra piel, su forma de aplicarlo y el exceso de producto pueden provocar el efecto contrario. Es importante aplicar muy poca cantidad de producto y extenderlo por la zona del contorno del ojo a pequeños toquecitos. En el caso del contorno de ojos que nos proponen desde Atlantia, tenemos que decir que con una sola gota de producto cunde muchísimo, por lo que cumplir la premisa de aplicar poco producto podemos cumplir.

Su textura es muy ligera y la sensación de frescor se nota de inmediato. En cuanto a sus beneficios, este contorno de ojos, según nos cuentan desde la firma, "reduce las bolsas a los 28 días de uso", aunque sus efectos empiezan a notarse en un par de aplicaciones. Está elaborada con aloe vera ecológico de Canarias y está libre de parabenos. Recomendamos aplicarla dos veces al día. Actualmente tiene un precio de 14,63 euros.

Crema antioxidante con aloe vera y aceite de aguacate

Para continuar con el ritual de belleza, después de haber limpiado la piel en profundidad y haber aplicado nuestro contorno de ojos, toca aplicarnos una crema hidratante. En su línea de productos de aloe vera, Atlantia nos propone la crema antioxidante Hydradetox, que ayuda a desintoxicar la piel de los efectos nocivos de la polución ambiental, al mismo tiempo que la protege frente a las radiaciones UVB y UVA, principales causantes del fotoenvejecimiento. Ésta, en concreto, además de estar elaborada con aloe, contiene también aceite de aguacate, vitamina E y Ox-Bioprotec (un complejo antioxidante que contiene ginseng, manzana, melocotón, trigo y cebada).

Entre sus beneficios, desde la firma aseguran que la crema "aumenta la luminosidad, disminuye las manchas, regula la producción de sebo y disminuye los poros dilatados". Además, su textura resulta muy apetecible y deja una sensación de frescor muy agradable. Actualmente tiene un precio de 14,63 euros.

Gel de aloe vera puro

El último de los productos no está pensado exclusivamente para formar parte de la rutina de cuidado facial. Se trata de un de aloe vera puro que puede ser aplicado en toda la piel. Es un producto pensado para las pieles más sensibles, ya que actúa como regenerante y calmante. Como decíamos al principio, el aloe sirve para irritaciones, rojeces o grietas en la piel y este gel, que contiene aloe vera puro, se presenta como ese remedio natural con el que combatir los efectos negativos sobre nuestra piel.

Podemos aplicarlo en cualquier parte del cuerpo, aunque no conviene que su aplicación en el rostro resulte excesiva. Particularmente, nos gusta aplicar el gel después de hacernos la cera o pasarnos la máquina depiladora, ya que su efecto calmante es inmediato. Para los días de verano será nuestro aliado después de tomar el sol. Actualmente tiene un precio de 11,48 euros.