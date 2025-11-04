"Siempre que se tenga el colesterol alto en una analítica, conviene revisa la tiroides", explica esta experta en metabolismo

Nuestro cuerpo está relacionado y una dolencia puede estar conectada con otra fácilmente. Esto es lo que ocurre con el colesterol y las hormonas del tiroides. El hipotiroidismo es una de las principales causas reversibles de tener el colesterol alto y esto ocurre porque entre las múltiples funciones que realiza las glándulas tiroideas, una de ellas es ayudar a nuestro cuerpo a mantener unos níveles estables de colesterol.

Esto se realiza ayudando al hígado, ya que hacen que eliminen correctamente el exceso de colesterol que circula en sangre. Además, por otra parte, un buen funcionamiento de la hormona tiroidea permite que el hígado gracias a una molécula de colesterol produzca ácidos biliares que ayudan a digerir las grasas.

Así que una tiroides que no funciona bien, no permitirá que el hígado lo haga en cuanto al metabolismo de colesterol y hará que este se eleve. Así que conviene revisarlo y con un TSH sería suficiente. Igualmente, para un estudio más completo, si hace una T4 sería un acierto.

Por qué se puede tener el colesterol alto

El colesterol alto es un problema de salud frecuente que puede tener múltiples causas. Una de las más comunes del colesterol elevado es una alimentación inadecuada, rica en grasas saturadas, grasas trans y azúcares simples. Los alimentos ultraprocesados, las frituras, las carnes rojas grasas, los embutidos y los productos de bollería industrial contribuyen al aumento del colesterol LDL (conocido como “colesterol malo”) y a la disminución del colesterol HDL (“colesterol bueno”). Además, el consumo excesivo de alcohol también puede alterar el metabolismo lipídico, favoreciendo la acumulación de triglicéridos y colesterol en la sangre.

El sedentarismo es otro factor clave. La falta de actividad física disminuye la capacidad del cuerpo para utilizar las grasas como fuente de energía, lo que puede llevar a una mayor concentración de lípidos en sangre. Por el contrario, realizar ejercicio de forma regular ayuda a aumentar el colesterol HDL y a reducir el LDL y los triglicéridos, mejorando así la salud cardiovascular.

El sobrepeso y la obesidad, especialmente cuando hay acumulación de grasa abdominal, también están estrechamente relacionados con el colesterol alto. En estos casos, el metabolismo de las grasas se ve alterado, lo que provoca una producción y liberación excesiva de lipoproteínas ricas en colesterol. Además, la resistencia a la insulina, que suele acompañar al exceso de peso, puede agravar este desequilibrio.

Existen además causas genéticas que pueden provocar colesterol alto incluso en personas que llevan un estilo de vida saludable. Una de las más conocidas es la hipercolesterolemia familiar, un trastorno hereditario que impide que el cuerpo elimine adecuadamente el colesterol LDL. Quienes padecen esta condición pueden tener niveles muy elevados de colesterol desde una edad temprana, aumentando el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Ciertos medicamentos también pueden elevar el colesterol. Entre ellos se encuentran algunos diuréticos, corticosteroides, betabloqueantes y anticonceptivos orales. En estos casos, es importante que el médico evalúe los riesgos y beneficios del tratamiento y realice un seguimiento de los niveles lipídicos.

Otras enfermedades y condiciones médicas también pueden influir. La diabetes tipo 2, las enfermedades renales crónicas, el síndrome de ovario poliquístico y algunos trastornos hepáticos alteran el equilibrio del metabolismo lipídico. Asimismo, el estrés crónico puede tener un impacto indirecto, ya que favorece la liberación de cortisol, una hormona que en exceso puede aumentar la producción de colesterol por parte del hígado.

