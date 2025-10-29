Un estudio científico analiza si es mejor caminar o nadar: "Mejoraron su sensibilidad a la insulina y redujeron el colesterol malo"

Una de las preguntas más frecuentes que nos hacemos las personas cuando empezamos a hacer deporte es si es más efectivo salir a caminar o nadar. Un estudio científico ha demostrado que uno es más beneficioso que otro, aunque las diferencias no son tan notables.

En este estudio se realizó pruebas a personas con edades comprendidas entre los 50 y 70 años. Estas fueron divididas en dos grupos; uno de ellos caminó tres veces por semana y, el segundo, nadaba el mismo tiempo. Ambos mejoraron su condición física, pero el segundo logró algo más: redujo más de un kilo de peso que es significativo desde el punto de vista estadístico.

El grupo que comenzó a nada disminuyó tanto cintura como cadera, mejoraron la sensibilidad a la insulina y, a largo plazo, lograron disminuir el colesterol malo. Todos estos beneficiosos ocurrieron sin un cambio aparente en la dieta y sin medicamentos. Tan solo se debía al tipo de ejercicio realizado.

Realmente, nadar es un ejercicio muy completo. Es aeróbico y también conlleva una contracción muscular generalizada durante la sesión que incrementa automáticamente la intensidad de este deporte. Además, conlleva a un esfuerzo mayor y puede que mejores resultados. La natación tiene efectos cardiovasculares y una composición corporal que se puede ajustar a la rutina de todas las personas.

Cómo se ganan músculos nadando

Se puede ganar músculos con la natación, pero es cierto que lo mejor para ello es hacer pesas, sobre todo, para ganar hipertrofia muscular. Igualmente, esta aumenta la masa magra y disminuye la grasa visceral. Es decir, mejora la composición corporal global. En estudios llevados a cabo en adultos, sobre todo, en las personas con más de 65 años, se demuestran que tienden a tener una mayor masa magra que otras personas que practican otros deportes.

Se trata de una buena opción para mantenerla. Entre nadadores élites, esto es mucho más evidente. Tienen más masa muscular, sobre todo en la parte superior. El doctor Mauricio González llega a la conclusión que la natación y las pesas son el mejor complemento.

Beneficios para la salud de la natación

Al realizarse en el agua, reduce el impacto en las articulaciones y previene lesiones, lo que la convierte en una actividad ideal para personas de todas las edades y condiciones físicas. Además, mejora la capacidad cardiovascular y respiratoria, fortaleciendo el corazón y aumentando la eficiencia pulmonar.

Nadar también ayuda a mejorar la flexibilidad y la postura, ya que los movimientos coordinados requieren estiramiento y equilibrio constante. En el ámbito mental, la natación actúa como un excelente antiestrés: el contacto con el agua y la respiración rítmica favorecen la relajación y disminuyen los niveles de ansiedad.

Otro beneficio importante es su capacidad para ayudar en el control del peso corporal, ya que una sesión de natación puede quemar una gran cantidad de calorías sin provocar fatiga extrema. Asimismo, contribuye a mejorar la circulación sanguínea, fortalecer el sistema inmunológico y aumentar la resistencia física general.

