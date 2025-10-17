¿Te duele la rodilla?: "Mejorar los músculos sostendrán a los huesos y le quitarán carga"

Muchas personas tienen dolor de rodilla, pero muy pocas saben por qué les pasa. Aunque existen muchos motivos, realmente, uno tiene mucho peso. Se trata de aquel relacionado con el cartílago artícular. Un tejido que recubre los extremos de los huesos dentro de la articulación y permiten que se puedan deslizar entre sí. Cuando este se desgasta y los huesos se tocan, en este caso, tibia y femur, aparece el famoso dolor que todos conocemos.

Este proceso puede deberse a varias causas:

Sobrecarga o uso excesivo (por deporte, subir escaleras, correr, arrodillarse con frecuencia).

(por deporte, subir escaleras, correr, arrodillarse con frecuencia). Lesiones previas o golpes directos en la rodilla.

o golpes directos en la rodilla. Desequilibrios musculares o mala alineación de la rótula.

o mala alineación de la rótula. Envejecimiento y desgaste natural del cartílago.

Qué es la condromalacia

La condromalacia rotuliana (también llamada condropatía rotuliana) es una de las formas más frecuentes de daño del cartílago en la rodilla. Se produce cuando el cartílago que recubre se ablanda, se desgasta o se lesiona. Esto provoca dolor en la parte anterior de la rodilla, especialmente al:

Subir o bajar escaleras.

Ponerse en cuclillas o arrodillarse.

Permanecer mucho tiempo sentado con la rodilla flexionada.

Cuáles son los tratamientos y soluciones

El manejo depende del grado de daño, pero generalmente incluye:

Evitar movimientos repetitivos o impactos que agraven la lesión.

Fisioterapia

Fortalecimiento del cuádriceps , especialmente el vasto medial.

, especialmente el vasto medial. Ejercicios para mejorar el alineamiento de la rótula y la estabilidad de la rodilla.

y la estabilidad de la rodilla. Estiramientos de los músculos posteriores y laterales del muslo.

Tratamientos médicos

Antiinflamatorios o analgésicos para aliviar el dolor.

o analgésicos para aliviar el dolor. Infiltraciones con ácido hialurónico o plasma rico en plaquetas (PRP) para nutrir el cartílago y reducir la fricción.

para nutrir el cartílago y reducir la fricción. Suplementos articulares: Sustancias como colágeno hidrolizado , glucosamina , condroitina y omega-3 pueden favorecer la regeneración del cartílago.

Sustancias como , , y pueden favorecer la regeneración del cartílago. En casos graves: Cuando el daño es avanzado, puede requerirse una artroscopia o cirugía correctiva para limpiar la articulación o alinear la rótula.

