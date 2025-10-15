Si no puedes hacer estos tres ejercicios, tu cuerpo no está preparado para empezar a correr

Actualmente, uno de los deportes más populares entre la población es el running. Tanto a primera hora de la mañana como a última de la tarde, es muy frecuente encontrar a personas que corren por las ciudades. Sin embargo, no es una disciplina que se ajuste a todos los individuos, ya que es importante conocerla bien para no tener lesiones.

El educador deportivo, Pedro Sageras, propone tres ejercicios que se deben hacer antes de empezar con esta práctica. Si alguno de ellos se llega a resistir, eso quiere decir que el cuerpo no está preparado para salir a correr.

Cuáles son los tres ejercicios que propone el educador deportivo

Con estos tres ejercicios se busca encontrar la respuesta sobre si es aconsejable o no salir a correr sin tener riesgos de sufrir una lesión.

El primero sería mantener en apoyo monopodal (o con un solo pie) con la rodilla de la pierna libre a la altura de la cadera aproximadamente 10 o 15 segundos sin perder el equilibrio.

En segundo lugar, serían zancadas tanto adelante como hacia atrás. La importancia de este ejercicio es hacer de cinco a diez repeticiones en cada lado. Así se asegura mucha estabilidad en la rodilla y en la pelvis -sobre todo, estabilización lateral- sin que esta se caiga hacia un lado cuando bajemos.

El tercero, sería hacer en torno a 50 repeticiones de saltos sobre la punta de los pies. No se debe apoyar el talón. En este ejercicio se observa como se absorbe el impacto y se aprovecha para coger impulso en el salto.

Cuáles son las principales lesiones de un corredor

Fascitis plantar: Es una inflamación de la fascia plantar, una banda de tejido que recorre la planta del pie. Provoca dolor intenso en el talón, sobre todo al dar los primeros pasos del día. Suele aparecer por un calzado inadecuado o un aumento brusco en la carga de entrenamiento.

Es una inflamación de la fascia plantar, una banda de tejido que recorre la planta del pie. Provoca dolor intenso en el talón, sobre todo al dar los primeros pasos del día. Suele aparecer por un calzado inadecuado o un aumento brusco en la carga de entrenamiento. Tendinitis del Aquiles: Se trata de la inflamación del tendón de Aquiles, que conecta los músculos de la pantorrilla con el talón. Es común en corredores que no realizan estiramientos adecuados o que aumentan la intensidad demasiado rápido.

Se trata de la inflamación del tendón de Aquiles, que conecta los músculos de la pantorrilla con el talón. Es común en corredores que no realizan estiramientos adecuados o que aumentan la intensidad demasiado rápido. Síndrome de la cintilla iliotibial: Produce dolor en la parte externa de la rodilla y se debe a la fricción repetitiva de la cintilla iliotibial contra el fémur. Es frecuente en corredores de largas distancias y en terrenos con pendiente.

Produce dolor en la parte externa de la rodilla y se debe a la fricción repetitiva de la cintilla iliotibial contra el fémur. Es frecuente en corredores de largas distancias y en terrenos con pendiente. Periostitis tibial: Conocida también como “shin splints”, causa dolor en la parte interna de la tibia. Suele presentarse en corredores principiantes o en quienes entrenan en superficies muy duras.

Conocida también como “shin splints”, causa dolor en la parte interna de la tibia. Suele presentarse en corredores principiantes o en quienes entrenan en superficies muy duras. Lesiones musculares (contracturas o desgarros): Son resultado de la sobrecarga muscular, la falta de calentamiento o la fatiga acumulada. Afectan principalmente a los gemelos, isquiotibiales o cuádriceps.

Referencias bibliográficas: