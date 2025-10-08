Los beneficios para la salud de desayunar avena: menos colesterol y pérdida de peso

La avena es uno de los alimentos más populares. Este, como otros que están en boca de todos, está sometido a constante estudio para desmentir los bulos que circulan. En esta ocasión, se somete a juicio si es o no buena para la salud. Según un estudio de Cleveland Clinic, depende del tipo que se consuma.

Nadie puede dudar sobre que se trata de un alimento saludable y con un alto nivel nutricional. Cuenta con muchas proteínas y fibra dietética. Además, cuenta con muchos nutrientes y vitaminas.

Beneficios de la avena

Varias investigaciones coinciden en que se trata de un alimento que baja el colesterol y, por lo tanto, existen menos riesgos de tener una enfermedad cardiovascular. Además, las fibras, en concreto, el betaglutano, se recompone y se convierte en una solución que envuelve el intestino. Así se ralentiza la absorción de glucosa y, por lo tanto, se trata de un alimento ideal para prevenir la diabetes tipo 2.

Para el control de peso también es una solución porque después de tomarla, esta tiende a ser pesada y deja una sensación de saciedad en el cuerpo por lo que no se tiende a comer más. También, ayuda con los problemas de digestión y mejora la salud intestinal.

Cómo añadir la avena a la dieta

Comer avena no se reduce en tomar un plato de papilla como muchas personas pueden pensar. Realmente, es un alimento muy versátil que se puede incluir fácilmente en la alimentación. Por ejemplo, desde convertirlas en galletas hasta mezclarla en un bol con fruta y yogur, siendo una excelente opción para desayunar, merendar o cenar.

Cuánta avena se puede comer al día

Aunque el consumo de avena no es igual para todas las personas por sus patologías específicas es cierto que, en general, se debe consumir entre 40 y 60 gramos diarios. Así se podrá obtener beneficios a largo plazo, pero sin poner en riesgo las calorías. Este alimento en sí no engorda y tomarla por la noche puede ser beneficioso, siempre que sea poca cantidad. Uno de sus beneficios es el mejor descanso gracias al triptófano y el magnesio.

Las personas que son intolerantes al gluten pueden comerla porque su versión natural no contiene. Igualmente, cada uno se debe asegurar porque durante el proceso de procesamiento se puede contaminar.

