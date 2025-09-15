Qué beneficios y cómo se usa el cilantro: El superalimento que es un depurativo natural y ayuda a la digestión

El cilantro es otro superalimento que ha adquirido mucha importancia en los últimos años. Una hierba aromática que pertenece a la misma familia del perejil, el hinojo y el eneldo. Se cultiva y utiliza desde hace miles de años tanto en la cocina como en la medicina tradicional. Sus hojas frescas, semillas y tallos aportan un sabor característico a numerosos platos de la gastronomía mundial, desde el guacamole mexicano hasta los curry indios. Sin embargo, más allá de su papel culinario, el cilantro se ha ganado un lugar destacado en la fitoterapia y la nutrición por sus múltiples beneficios para la salud. Entre los nutrientes que contiene destacan:

: especialmente vitamina C, vitamina A (en forma de betacarotenos) y vitamina K, esenciales para el sistema inmunitario, la salud ocular, la coagulación sanguínea y la protección antioxidante. Minerales : hierro, calcio, magnesio, potasio y manganeso. Estos minerales intervienen en procesos vitales como la formación de glóbulos rojos, la salud ósea y el equilibrio de líquidos.

: flavonoides, taninos y compuestos fenólicos que combaten el daño causado por los radicales libres. Aceites esenciales: como el linalol, el geraniol y el borneol, responsables de su aroma y de muchos de sus efectos terapéuticos.

Beneficios principales del cilantro

Aporta muchos beneficios a la salud como la mejora de la digestión. Este ha usado como remedio natural para aliviar malestares digestivos. Sus aceites esenciales estimulan la producción de enzimas y jugos gástricos, lo que facilita la descomposición de los alimentos. También ayuda a reducir gases, hinchazón abdominal y cólicos. Cuenta con propiedades desintoxicantes que ayudan al organismo a eliminar metales pesados como el mercurio, el plomo y el aluminio. Diversos estudios han demostrado que ciertos compuestos de la planta se unen a estas toxinas y facilitan su excreción a través de la orina. Por eso, suele recomendarse en procesos de desintoxicación.

Las semillas han mostrado efectos positivos en la reducción de los niveles de colesterol LDL y en el aumento del colesterol HDL. Además, ciertos extractos de la planta ayudan a regular los niveles de glucosa en sangre, lo que la hace útil como apoyo en personas con resistencia a la insulina o diabetes tipo 2. Su riqueza en vitamina C y antioxidantes potencia las defensas naturales del organismo. Consumir cilantro regularmente puede contribuir a prevenir infecciones comunes, resfriados y gripes, al tiempo que protege las células frente al daño oxidativo.

También, posee compuestos con actividad antiinflamatoria que resultan útiles en el tratamiento de dolores articulares, artritis y enfermedades inflamatorias crónicas. Aunque no sustituye a los tratamientos médicos, puede servir como complemento. La vitamina A y los antioxidantes del cilantro son esenciales para la vista, ayudando a prevenir problemas como la degeneración macular y las cataratas. Asimismo, sus propiedades antibacterianas y antifúngicos lo convierten en un aliado contra infecciones cutáneas, acné y pequeñas heridas. El linalol, uno de los aceites esenciales del cilantro, tiene un efecto calmante que puede reducir la ansiedad, el insomnio y el estrés. No es casualidad que se utilice en aromaterapia como relajante natural.

Enfermedades que el cilantro puede ayudar a prevenir

Si bien el cilantro no es un medicamento y no sustituye a un tratamiento profesional, su consumo habitual puede contribuir a reducir el riesgo de ciertas enfermedades o servir como apoyo en su manejo:

Diabetes tipo 2: por su capacidad de regular la glucosa y mejorar la sensibilidad a la insulina. Hipertensión y enfermedades cardiovasculares: gracias a sus efectos sobre el colesterol y la presión arterial. Enfermedades neurodegenerativas: algunos estudios sugieren que sus antioxidantes y su efecto protector sobre el sistema nervioso podrían contribuir a reducir el riesgo de enfermedades como el Alzheimer. Osteoporosis: por su contenido en calcio, vitamina K y magnesio, importantes para la densidad ósea. Infecciones bacterianas y fúngicas: su acción antimicrobiana lo convierte en un preventivo natural contra infecciones leves. Cáncer: aunque la investigación está en fases iniciales, se ha observado que sus compuestos fenólicos pueden inhibir el crecimiento de células cancerígenas en estudios de laboratorio.

Formas de consumo

El cilantro es versátil y puede incorporarse de diferentes maneras:

Fresco : las hojas picadas se usan como condimento en ensaladas, sopas, guisos, salsas y curry.

: las hojas picadas se usan como condimento en ensaladas, sopas, guisos, salsas y curry. En semillas : las semillas secas, enteras o molidas, se utilizan como especia en panes, encurtidos y adobos.

: las semillas secas, enteras o molidas, se utilizan como especia en panes, encurtidos y adobos. Infusión : hervir semillas de cilantro en agua es un remedio tradicional para problemas digestivos.

: hervir semillas de cilantro en agua es un remedio tradicional para problemas digestivos. Aceite esencial: se emplea en aromaterapia, masajes y en algunos productos cosméticos.

