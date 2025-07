Una nutricionista explica los beneficios de beber agua con gas antes de comer: "Puede ayudarte a expulsar los gases y mejorar la digestión"

Tener gases puede resultar bastante molesto y, en ocasiones, es posible que aparezca también la hinchazón abdominal. Algunos alimentos o hábitos alimenticios, así como el consumo de bebidas carbonatadas o la presencia de trastornos médicos subyacentes, favorece esta situación. Sin embargo, existen formas de aliviar el malestar y una de ellas es la que recomienda la nutricionista Blanca García-Orea Haro: beber un poco de agua con gas antes de comer.

"Desde un punto de vista nutricional y dietético, la Organización Mundial de la Salud (OMS) promueve la ingesta de aguas minerales naturales, con o sin gas, porque pueden complementar la dieta y ayudar a alcanzar el consumo recomendado de minerales necesarios para el organismo", informa la revista especializada de la Academia Española de Nutrición y Dietética.

En este sentido, el agua con gas no es más que agua con ácido carbónico en su forma gaseosa, ya sea de manera natural o añadida. Esto hace que sea considerablemente mejor que los refrescos, especialmente para aquellos a los que les guste su carácter efervescente.

Los beneficios de consumir agua con gas

"¿Sabes que el agua con gas puede ayudarte a expulsar tus gases, mejorar tus digestiones y, por lo tanto, a disminuir la hinchazón abdominal?", plantea Blanca García-Orea, más conocida en redes sociales como 'Blanca Nutri'. Así, a través de un reel que ha compartido en Instagram, donde acumula a 1,5 millones de seguidores, explica que esto se debe a que "el agua con gas puede estimular la secreción de ácido clorhídrico".

En concreto, esta bebida contiene dióxido de carbono. Entonces, "se convierte en ácido carbónico en el estómago y esto puede desencadenar la liberación de ácido clorhídrico, que es clave para digerir los alimentos", prosigue la especialista. Se refiere sobre todo a las proteínas, aunque también favorece la absorción de vitaminas y minerales.

La clave está en las pequeñas 'dosis'

Teniendo en cuenta esta información, Blanca Nutri recomienda tomar un vasito pequeño de agua con gas antes de comer. "Puede ayudarnos a activar la digestión y mejorar los síntomas que solemos tener cuando el estómago no está lo suficientemente ácido". Eso sí, la cantidad debe ser la indicada. En el caso contrario, concluye, "tomar más de un vaso de agua con gas sí que nos puede aumentar esa sensación de gases y distensión abdominal".

En la misma línea, la Dra. en Farmacia y Nutricionista, Boticaria García, la considera "una opción fantástica para hidratarse". Así lo afirma en una publicación anterior, donde hace referencia a las cualidades generales del agua con gas; teniendo en cuenta que el anhídrido carbónico (CO2) puede inyectarse a presión, pero también se presenta de manera natural. Hablamos entonces de una bebida que nos permite hidratarnos, sin presentar calorías y de una manera saciante.

¿Cómo podemos reducir los gases?

Además de seguir la recomendación de ambas especialistas en nutrición, existen otras formas de aliviar el malestar que generan los gases intestinales. De acuerdo con el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIH), podemos enumerar las siguientes alternativas:

Comer y beber más despacio , en pequeñas porciones y masticando bien los alimentos.

, en pequeñas porciones y masticando bien los alimentos. Evitar las bebidas carbonatadas o los chicles.

Reducir el consumo de ciertos alimentos, como las verduras crcíferas (brócoli, coliflor, berza, col rizada...) y las legrumbres (guisantes, lentejas, garbanzos...).

Beber menos cantidad de líquido durante las comidas.

Caminar entre 10 y 15 minutos después de comer.

