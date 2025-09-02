Qué es la fluoxetina y para qué sirve: "Dejarla de manera abrupta puede causar mareos, insomnio o irritabilidad"

Muchas personas sufren depresión y un gran porcentaje cuenta con una medicación específica. Uno de los fármacos más conocidos es la fluoxetina que se lleva comercializando desde finales de la década de los 80. Se trata de un tratamiento para diversos trastornos mentales, especialmente la depresión. También es un gran aliado para el trastorno obsesivo-compulsivo, la bulimia nerviosa y la ansiedad. Muchos estudios respaldan su utilidad, aunque cuenta con efectos secundarios durante su uso y si se deja abruptamente. Una psiquiatra, Paola Paucar, explica en sus redes sociales en qué consiste este medicamento y para qué se utiliza. "No reemplaza la terapia, pero juntas pueden ayudar a recuperar la energía, la motivación y la estabilidad emocional".

Qué es la fluoxetina

Tiene como función principal aumentar la disponibilidad de serotonina en el cerebro. La serotonina es un neurotransmisor involucrado en la regulación del estado de ánimo, el apetito, el sueño y otros procesos fisiológicos y emocionales. Este fármaco mejora la comunicación entre las neuronas que se traduce como mayor estabilidad emocional y reducción de síntomas depresivos y ansiosos. Esta se utiliza para tratar varios trastornos psiquiátricos como la depresión mayor porque mejora el estado de ánimo, la motivación y puede tardar en hacer efecto entre dos y seis semanas.

Para el trastorno obsesivo-compulsivo también funciona porque reduce las obsesiones y las compulsiones, logrando modular la serotonina. En la bulimia nerviosa actúa con una disminución de atracones y en contra de la impulsividad que caracteriza a esta enfermedad. En los ataques de pánico es clave porque regula el sistema nervioso central y en el trastorno disfórico premenstrual es muy útil porque reduce la irritabilidad que pueden sufrir muchas mujeres.

Beneficios de la fluoxetina

Los estudios han demostrado que tiene muchos beneficios, aunque se producen de manera gradual al cabo de un mes o mes y medio. Por ejemplo, pueden tomarla tanto adultos como adolescentes y aunque favorece a las personas con depresión porque reduce los síntomas, también aporta mejoras en la motivación y el sueño, garantizando un mayor bienestar. Igualmente, cuenta con efectos secundarios, si esta se deja de manera espontánea o al principio del tratamiento, cuando el cuerpo no está acostumbrado a este fármaco.

Estos son las náuseas, diarrea, molestias gastrointestinales, insomnio, disminución del apetito, pérdida de peso, ansiedad, nerviosismo, dolor de cabeza y sudoración excesiva. En casos más graves, aunque raramente se da, puede aparecer el síndrome serotoninérgico que es una complicación por exceso de serotonina. Sus síntomas son fiebre, agitación, confusión, temblores y rigidez muscular. Las personas que deben tener mayor cuidado al tomarla son aquellas que sufran episodios de epilepsia, problemas hepáticos o riesgo de arritmia.

