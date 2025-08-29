Estas son las diferencias entre el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno de personalidad obsesivo compulsivo

Una psicóloga explica en sus redes sociales que el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) y el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo (TPOC) no es lo mismo. Se suele confundir muy a menudo porque sus nombres son muy parecidos, pero diferentes tanto en síntomas como en el impacto en la vida de las personas. Entender sus particularidades es fundamental para saber cómo afectan a quienes los padecen y cuál es la mejor manera de abordarlos. "En el primero hay un trastorno de ansiedad y la persona tiene pensamientos intrusivos como por ejemplo, si no me lavo las manos 20 veces, voy a enfermar y morir. Estos generan las compulsiones que son las repeticiones de comprobación, de contar, de repetirse frases dentro de la cabeza".

Trastorno obsesivo-compulsivo (TOC)

Este trastorno destaca por la presencia de obsesiones. Se trata de pensamientos que generan ansiedad como puede ser tocar algo y tener miedo a contaminarse. Las compulsiones son aquellas conductas que se repiten para paliar la ansiedad causada por las obsesiones. Las personas que lo padecen son concientes de que las obsesiones no tienen sentido, pero es imposible evitarlo. En las ocasiones más graves, puede acarrear problemas laborales, sociales y familiares. Un ejemplo muy visual es aquella persona que revisa una y otra vez si ha apagado el aire acondicionado, aunque sepa que si lo ha hecho con el fin de controlar la ansiedad.

Trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo (TPOC)

Este es un trastorno de la personas que no implica la presencia de ansiedad. Se caracteriza por tener un patrón rígido de perfeccionamiento, control y orden que suele desarrollarse durante la edad adulta y se mantiene a lo largo de los años. Se preocupan mucho por las normas, la organización y los detalles. Normalmente, dedican más tiempo al trabajo que al ocio y no quieren delegar nada porque se piensa que los demás no lo harán de la forma correcta o como realmente quieren ellos mismos. A diferencia del trastorno obsesivo compulsivo, las personas consideran que estos comportamientos son apropiados. Por ejemplo, la reorganización de documentos para que queden perfectos no se suele ver como un problema, sino como una virtud. Esto se extiende a otras tareas diarias que implican atención.

Diferencias y tratamientos del TOC y TPOC

El primero se relaciona con la ansiedad, mientras que el segundo en la necesidad del perfeccionismo y el control que puede provocar malestar en las relaciones y en las tareas diarias. En cuanto a la relación con los síntomas, el primer los ve como excesivos, pero no se pueden evitar, mientras que el segundo los ve como comportamientos adecuados y correctos. Su aparición también es diferente, ya que el primero se percibe desde la infacia y el segundo en la vida adulta. Ambos repercuten en lo emocional, aunque el primero provoca angustia, culpa, vergüenza y aislamiento y el segundo inflexibilidad, pero la persona no sufre por ello. Para los tratamientos, el primero se trata con una terapia cognitivo-conductual y, en algunas ocasiones medicamentos, pero el segundo es psicoterapia.

Referencias bibliográficas:

Vídeo de TikTok sobre la diferencia entre trastorno obsesivo compulsivo y trastorno de personalidad obsesivo compulsivo: https://www.tiktok.com/@raquelmascaraque/video/7543607078590401814