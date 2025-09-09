Isabel Viña, médica experta en metabolismo, explica cómo afecta la falta de magnesio: "Puede producir alteraciones en el estado de ánimo"

Siempre se está pendiente del magnesio, pero realmente pocas personas sabe que su falta puede tener desventajas. Este es un mineral esencial que participa en más de 300 reacciones bioquímicas en el organismo. Se encuentra en huesos, músculos, sangre y tejidos blandos, y es clave para la producción de energía, la contracción muscular, la transmisión nerviosa y la síntesis de proteínas. La carencia no siempre es evidente, ya que sus síntomas pueden confundirse con otros problemas de salud, pero sus repercusiones abarcan tanto el plano físico como el mental. La médica experta en metabolismo, Isabel Viña, explica que puede causar un déficit del magnesio: "Es fundamental para el correcto metabolismo de la eliminación del cortisol y a la vez es clave para la producción de neurotransmisores como la serotonina y la melatonina, intimidante relacionada con el sueño".

Cómo se manifiesta la falta de magnesio

En primer lugar, se refleja en calambres y debilidad muscular. Esta sustancia se caracteriza por regular la contracción y la relajación de las fibras musculares y su falta provoca el exceso de contracciones involuntarias que generan dolor. Si esto se produce de forma prolongada puede debilitar el músculo y esto afecta al rendimiento físico. La fatiga y el cansancio también es clave. Se debe a que interviene en la producción de ATP que es la fuente principal de energía. Igualmente, se tiene que prestar especial atención porque la fatiga se puede deber a otras enfermedades.

Casi el 60% del magnesio se almacena en los huesos. Así que una deficiencia se verá reflejada en la densidad y, por lo tanto, causará osteoporosis o debilidad ósea. Este se trata de absorber el calcio y la vitamina D que son dos nutrientes indispensables para mantener la salud de los huesos. También afecta al corazón y a los vasos sanguíneos, pudiendo provocar desde arritmias hasta hipertensión arterial porque se contraen los vasos. Por supuesto, existe un mayor riesgo de sufrir infartos y otros accidentes cardiovasculares.

Los trastornos digestivos también pueden estar ocasionados por la falta de magnesio, causando estreñimiento y en casos más graves, la pérdida de apetito, náuseas y vómitos. De hecho, muchas enfermedades digestivas también pueden causar un déficit, y estas son la celiaquía, el Crohn y las diarreas crónicas. Tanto en el cabello como en la piel se puede reflejas porque provoca sequedad, irritación y un acné persistente. Con respecto al pelo, está relacionado con la debilidad y, por lo tanto, la caída. Es una alteración del equilibrio hormonal y una peor oxigenación de los tejidos.

La salud mental es muy importante y una falta de magnesio puede causar ansiedad y nerviosismo, ya que actúa como un regulador del sistema nervioso central. Ya que afecta en la producción de melatonina, esto está relacionado directamente con el sueño, ocasionando insomnio. Varios estudios también han hallado que la depresión está íntimamente relacionada. Esto se debe a que interviene directamente en la regulación de neurotransmisores como la serotonina y el cortisol que influyen en el estado de ánimo. Esto se traduce como tristeza constante y una pérdida de motivación. Los problemas de memoria y concentración también son frecuentes porque afecta a la plasticidad neuronal que es la capacidad que tiene el cerebro para formar nuevas conexiones. De hecho, a largo plazo podría estar relacionado con el Alzheimer.

Cómo prevenir y tratar la falta de magnesio

La prevención pasa principalmente por una alimentación equilibrada. Algunos de los alimentos más ricos en magnesio son:

Frutos secos (almendras, anacardos, nueces de Brasil).

(almendras, anacardos, nueces de Brasil). Semillas (calabaza, lino, chía, girasol).

(calabaza, lino, chía, girasol). Verduras de hoja verde (espinaca, acelga, kale).

(espinaca, acelga, kale). Legumbres (lentejas, garbanzos, alubias).

(lentejas, garbanzos, alubias). Cereales integrales (avena, arroz integral, quinoa).

(avena, arroz integral, quinoa). Chocolate negro con alto contenido de cacao.

En casos de deficiencia diagnosticada, el médico puede recomendar suplementos de magnesio en distintas formas (citrato, cloruro, glicinato), siempre ajustando la dosis para evitar efectos secundarios como la diarrea.

