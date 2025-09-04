Parece un estetoscopio convencional, pero es la solución para evitar miles de infartos en segundos

La población mundial está muy preocupada por las enfermedades cardiovasculares. Estas afectan a millones de personas y causan aproximadamente el 32% de todas las defunciones globales según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En España, se estima que más de 10 millones de personas las padecen, representando aproximadamente un 25% de la población, siendo la primera causa de muerte en el país. La última novedad ha sido el uso de la Inteligencia Artificial como solución a la prevención de problemas cardiovasculares como infartos.

Los investigadores han desarrollado un estetoscopio que parece uno convencional con la diferencia de que detecta y previene enfermedades en etapas muy tempranas y evita el desarrollo de la misma. Esto hace que la población tenga una mayor calidad de vida y junto a buenos hábitos alimenticios se tenga una menor tasa de mortalidad en esta enfermedad y una longevidad mayor.

A finales del mes pasado se desarrolló en el congreso de Sociedad Europea de Cardiología celebrado en Madrid la presentación de este revolucionario objeto y el estudio impulsado por el Imperial Collage de Londres, donde participaron casi 12 mil pacientes distribuidos por los 200 centros médicos de Reino Unido. Gracias al estudio se demostró la capacidad de prevenir estos tipos de enfermedades y la precisión que hacen que sea toda una transformación en el ámbito de la salud. Este avance hace que pasemos de tratarse está enfermedad a directamente a prevenir y curar rápidamente sin llegar al desarrollo de las enfermedades.

Su principal característica consiste en la capacidad de capturar latidos y analizar detalles como frecuencias sonoras, cardiacas y otros parámetros que el oído humano no es capaz de detectar. El dispositivo no solo es capaz de grabar frecuencia, sino que es capaz de realizar un electrocardiograma a tiempo real (ECG). El estudio de esas señales se hace remotamente en el centro donde se encuentran los ordenadores y el centro de cálculos donde nos mandarán los resultados en cuestión de segundos. El dispositivo cuenta con una plataforma donde identifica estos datos y los resultados reales de soplos, arritmias y de problemas en las válvulas o signos de un bombeo deficiente del corazón, presentando un análisis casi instantáneo.

Diagnóstico mejorado

El estudio se realiza con personas que acudían al centro de salud con indicios de estas patologías. A estos pacientes que quisieran entrar en el estudio se le dio un dispositivo para evaluar la eficacia y fiabilidad del mismo. Gracias a la colaboración de los pacientes se pudo demostrar que tuvieron el doble de probabilidades de ser diagnosticados con insuficiencia cardíaca, el triple de que se les detectara una fibrilación auricular y casi el doble de identificar una valvulopatía, en comparación con los métodos tradicionales. Los propios investigadores advierten de que su uso debe enfocarse en pacientes con síntomas para maximizar su eficacia y evitar el riesgo de falsos positivos en revisiones de personas sanas.

