El cardiólogo Aurelio Rojas explica los beneficios del aguacate: "Consumir uno al día durante seis meses mejoraba el colesterol sin afectar al peso"

Uno de los frutos más populares de la época es el aguacate. El problema es que se han formulado algunos mitos sobre él que lo desprestigian. Sin embargo, el cardiólogo Aurelio Rojas demuestra que es un gran aliado y, realmente, cuenta con muchos beneficios, algunos de ellos seguro que no los conocías. Por ejemplo, disminuye el colesterol, sin poner en riesgo el control del peso. Además, si se combina con semillas de lino o chía, "aportan fibra soluble, omega 3 y antioxidantes, potenciando la salud intestinal, reduciendo la inflamación y cuidando las arterias y el corazón".

En una pieza de 100 gramos se pueden encontrar muchos nutrientes: 160 calorías aproximadamente; 15 gramos de grasas saludables, en su mayoría monoinsaturadas; 2 gramos de proteína vegetal; 7 gramos de fibra; vitaminas como la C, E, K y varias del complejo B (incluyendo ácido fólico) y minerales como potasio, magnesio y cobre.

Beneficios del aguacate

Uno de los principales beneficios es el ácido oléico, también presente en el aceite de oliva. Esto se asocia con la bajada del colesterol y disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Al ser ricos en fistoesteroles, ayuda a mantener los niveles de lípidos en la sangre.

Además, se ha vinculado con la disminución de la presión arterial por su alto contenido en potasio, que hace que se contrarreste el contenido de sodio. La fibra también es importante para la salud intestinal y ayuda a prevenir el estreñimiento.

Diversos estudios han demostrado que aunque cuenta con muchas calorías, los que consumen normalmente agucate tienen un indice de masa corporal más saludable y menos grasa abdominal. Básicamente, porque sus grasas son saludables y es saciante.

El aguacate destaca también por su riqueza en antioxidantes como la vitamina E, la luteína y la zeaxantina. Estos compuestos protegen a las células del daño oxidativo causado por los radicales libres, proceso relacionado con el envejecimiento prematuro y con enfermedades crónicas como el cáncer o la diabetes.

Referencias bibliográficas: