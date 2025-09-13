Amara Aladel sobre uno de los suplementos más populares: "Se ha demostrado en estudios que sirve para bajar unos kilos, perder grasa abdominal y mejorar el colesterol"

Los suplementos han ganado mucha importancia en las últimas temporadas. Uno de los más buscados es la berberina, pero muy pocas personas conocen sus beneficios reales y sus efectos adversos. Se trata de un alcaloide isoquinolínico que se obtiene de diversas plantas, como Berberis vulgaris (agracejo), Hydrastis canadensis (sello de oro), Coptis chinensis, entre otras. Se ha usado tradicionalmente con uso interno para tratar infecciones, problemas digestivos y enfermedades metabólicas. En décadas recientes ha despertado interés en la investigación médica moderna por su amplio rango de posibles efectos beneficiosos, sobre todo, los relacionados con el control del peso. Una médico, Amara Aladel analiza el producto e indica qué cantidad se debe tomar: "Lo que ha demostrado en estudio de efectividad es tomar de 900 miligramos a dos gramos al día. Por eso, yo recomiendo tomar cápsulas de 800 miligramos, dos cápsulas antes de la comida principal"

Efectos de la berberina

Muchos estudios coinciden en los múltiples efectos que provoca la berberina. Desde mejorar la sensibilidad de la insulina, reducir la producción de glucosa en el hígado, aumentar la captación de glucosa celular hasta promover la glicólisis. También tiene efectos sobre los lípidos y el colesterol, disminuyéndolo. Reduce la inflamación y protege el estrés oxidativo. Puede mejorar la integridad de la barrera intestinal, contribuyendo a la mejora metabólica y reduciendo la inflamación del sistema.

Beneficios observados en estudios clínicos

Estos son algunos de los beneficios que han sido documentados, con diversos grados de evidencia:

En pacientes con diabetes tipo 2, la berberina ha demostrado reducir los niveles de glucosa, lo que indica mejor control a largo plazo del azúcar en sangre. También la reducción de colesterol total, colesterol LDL, triglicéridos y el aumento del HDL en varios estudios. Mejora en marcadores inflamatorios que están implicados en la aterosclerosis, y mejora del funcionamiento endotelial (la capacidad de los vasos sanguíneos de responder adecuadamente). En el síndrome metabólico (conjunto de factores de riesgo que incluyen obesidad abdominal, resistencia a la insulina, dislipidemia, presión arterial alta), la berberina ha mostrado efectos favorables en varios componentes: disminuir glucosa, lípidos, perímetro abdominal, peso corporal (aunque los efectos de pérdida de peso no son siempre espectaculares).

Algunos estudios muestran que la administración de berberina puede reducir el índice de masa corporal (IMC), grasa corporal, grasa abdominal. En uno de ellos, tres dosis de 500 mg/día durante 12 semanas produjeron pérdidas modestas de peso y reducción de grasa corporal. También hay estudios que apuntan a que una intervención a corto plazo (≤ 90 días) puede ser más efectiva para ciertos parámetros (líquidos lipídicos) que intervenciones muy prolongadas, al menos para algunos indicadores.

Se han observado mejoras en la sensibilidad a la insulina, disminución en niveles de azúcar en sangre, mejora en perfil lipídico, reducción de andrógenos, mejora en ovulación y posibilidades de embarazo en algunos estudios. También, muestran que ayuda a reducir la acumulación de grasa en el hígado, mejorar enzimas hepáticas, y reducir los lípidos circulantes que contribuyen al daño hepático. Tiene efectos favorables sobre ciertos trastornos gastrointestinales, gracias a sus propiedades antimicrobianas, reguladoras de flora intestinal e inmunomoduladoras.

Algunas revisiones sistemáticas reportan mejoras en pacientes con esquizofrenia, especialmente en los parámetros metabólicos que se deterioran cuando hay tratamiento antipsicótico. También se mencionan posibles efectos neuroprotectores.

