Alexandre Olmos, médico internista, sobre tomar magnesio un mes: “Te despiertas con más energía y un cuerpo más reactivo al estrés”

En las últimas temporadas, seguro que has oído hablar del magnesio y su suplementación. Este es un mineral esencial para el cuerpo humano que convive con el calcio, el hierro o las vitaminas. Su importancia es enorme, ya que participa en más de 300 reacciones bioquímicas del organismo y su función se extiende desde la producción de energía hasta el equilibrio nervioso, pasando por el metabolismo, la función muscular y la salud ósea.

Es muy complicado obtener los niveles óptimos de magnesio en la dieta diaria y se debe a tener una alimentación basada en productos ultraprocesados, al estrés crónico, al consumo de alcohol o café en exceso y a la pérdida de minerales.

El médico internista Alexandre Olmos explica en sus redes sociales cuáles son las mejoras si se toma magnesio diariamente durante un mes: “Te despiertas con más energía, más equilibrio emocional y con un cuerpo más reactivo al estrés” Igualmente, no todas las personas necesitan el mismo tipo ni la misma dosis.

Beneficios del magnesio

El magnesio interviene en la producción de ATP que es la molécula energética básica que nuestras células utilizan para funcionar. Cuando hay deficiencia de magnesio, la fatiga aparece con mayor facilidad y cuesta más mantener la concentración o realizar actividades físicas.

Después de un mes tomando magnesio de manera diaria, muchas personas reportan una sensación de mayor vitalidad y resistencia, tanto física como mental. Esto se debe a que el cuerpo aprovecha mejor los nutrientes para transformarlos en energía utilizable.

También está estrechamente relacionado con el sistema nervioso. Ayuda a regular neurotransmisores que influyen en el estado de ánimo y en la relajación. Un nivel adecuado de magnesio contribuye a disminuir la sensación de ansiedad, irritabilidad o tensión.

Uno de los beneficios más conocidos es su capacidad para relajar los músculos. Cuando el organismo carece de este mineral, aparecen con mayor frecuencia contracturas, espasmos o calambres, especialmente en las piernas. Esto es muy útil para deportistas, pero también para personas sedentarias que sufren rigidez muscular por malas posturas o por pasar demasiado tiempo sentados.

Diversos estudios han demostrado que ayuda a mantener la presión arterial dentro de valores normales, ya que participa en la dilatación de los vasos sanguíneos. También interviene en la transmisión de impulsos eléctricos del corazón y previene arritmias. A largo plazo, este efecto puede ser protector frente a problemas cardiovasculares, como hipertensión o infartos.

Aunque solemos asociar la salud ósea únicamente con el calcio, el magnesio es igualmente fundamental. Este mineral favorece la fijación del calcio en los huesos y participa en la activación de la vitamina D, indispensable para una buena mineralización. Además, tiene un papel clave en el sistema digestivo. Favorece el movimiento intestinal y contribuye a la relajación de la musculatura del tracto digestivo. Algunas formas de magnesio, como el citrato de magnesio, tienen un ligero efecto laxante natural, útil para quienes sufren estreñimiento ocasional.

Está implicado en la regulación de la insulina y el metabolismo de la glucosa. Un déficit de este mineral puede dificultar el control del azúcar en sangre, aumentando el riesgo de resistencia a la insulina o diabetes tipo 2. Contribuye a mantener el sistema inmunitario en equilibrio, apoyando la producción de anticuerpos y la correcta función de los glóbulos blancos. Además, al mejorar el descanso y reducir el estrés, también fortalece indirectamente las defensas.

