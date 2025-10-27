"Si tienes hipotiroidismo, necesitas más que el Eutirox, en concreto, la hormona de la felicidad", explica un médico experto en tiroides

Aunque tomemos Eutirox o Levotiroxina para controlar el hipotiroidismo, es esencial acompañarlo de carbohidratos. Realmente, esto tiene una explicación científica que nos hará sentirnos mejor a todas las personas que padecen esta afección en la hormona del tiroides. Esto se debe a que con el fármaco, se controla la producción de T4, pero es necesario contar con T3 que es la hórmoa de la felicidad, como se conoce coloquialmente.

Esta hórmona T3 es aquella que nos ayuda a sentirnos bien, además, está relacionada con la bajada de peso y nos proporciona energía, felicidad y alegría. Para convertir la hormona T4 en T3, se necesitará a algunos componentes que trabajen en convertirla. Aquellas cosas que la hacen posible solo se moverán gracias a los hidratos de carbono.

Entre los hidratos de carbono saludables que es mejor consumir para activar esta hormona de la felicidad se encuentran las patatas, los boniatos, las frutas y las verduras. Al principio, se pueden empezar a consumir tanto al mediodía como por la noche.

Qué es el hipotiroidismo

El hipotiroidismo es una enfermedad que ocurre cuando las glándulas de la tiroides situada cerca de la traquea, produce menos hormonas que las que necesita. Estas son las T3 y T4 y tienen como función regular el metabolismo y otras funciones del cuerpo. La hipófisis, una glándula del cerebro regula la tiroides y con el hipotiroidismo no funciona correctamente.

Ahora mismo, el hipotiroidismo afecta a más mujeres, a un 2% de la población adulta. Aumenta, sobre todo, en personas con 40 y 50 años. También influye mucho la época de postparto debido a los cambios hormonales. Salvo en ocasiones concretas, se trata de una enfermedad crónica que no tiene cura, por lo que obliga a tener un tratamiento durante toda la vida. Igualmente, si se controla la dosis por el especialista, no afectará en absoluto a las actividades diarias.

En qué momento del día es mejor tomar hidratos de carbono

Las personas con hipotiroidismo suelen tener un metabolismo más lento. Así que existen momentos de día mejores para la toma de hidratos de carbono. Uno de ellos es en el desayuno y durante la primera parte del día. Principalmente, porque el metabolismo está mucho más activo y consumir desde avena hasta pan integral o frutas enteras hará que tengamos una energía más estable. Además, se evitará los picos de glucosa que causan cansancio y niebla mental.

En el caso de hacer ejercicio, es un buen momento tanto antes porque da energías para entrenar como después porque ayuda a reponer los los glucógenos y mejorar la recuperación muscular. Durante la noche, también se pueden tomar, pero en menor medidas y salvo excepciones. Para las personas con insomnio, la avena puede favorecer el sueño, aumentando la serotonina.

Si se toma levotiroxina, se debe evitar tomar hidratos de carbono hasta después de treinta o sesenta minutos de su toma, para que no interfiera en la absorción.

Cuáles son los síntomas del hipotiroidismo

Aunque los síntomas del hipotiroidismo puede variar según la gravedad de la enfermedad, estos son los más frecuentes:

Fatiga constante, debilidad, somnolencia.

Intolerancia al frío

Aumento de peso (sin hacer gandes cambios en la alimentación).

Caída del cabello y piel seca.

Hinchazón facila y en párpados.

Voz más aspera.

Estreñimiento.

Retención de líquidos.

Colesterol elevado.

Lentitud mental y dificultad para concentrarse.

Tristeza.

Ansiedad e irritabilidad.

Reglas abudantes.

Disminución de la líbido.

Problemas de fertilidad en algunas ocasiones.

