Qué es la niebla mental: el trastorno desconocido que puede aparecer con la menopausia

Muchas personas comentan que se sienten confusas e, incluso, con lentitud en el pensar y razonar. En la mayoría de ocasiones, se asocia a que llevamos un ritmo de vida frenético con estrés y el cuerpo está respondiendo. Sin embargo, si estos síntomas persisten en el tiempo puede tratarse de un trastorno: la neblina mental, que puede aparecer tras la toma de alguna sustancias o por la inmediatez.

El doctor Alfonso Galán de la clínica Neolife, explica que este trastorno continúa siendo un gran desconocido. "La describe como si estuviera sin energía, como si su cerebro no funcionara con la agilidad habitual”. Es un síntoma complejo que refleja desequilibrios biológicos subyacentes: desde problemas hormonales hasta déficits de energía celular pasando por alteraciones metabólicas e intestinales.

Síntomas de la neblina mental

Dificultad para concentrarse en tareas cotidianas o en el trabajo.

Problemas de memoria de corto plazo: olvidar nombres, citas o incluso qué iba a decir.

Lentitud para procesar información y tomar decisiones.

Fatiga mental desproporcionada tras actividades que antes no suponían esfuerzo.

Cambios emocionales asociados: irritabilidad, apatía, incluso ansiedad porque “la cabeza no me responde como antes”.

En algunos casos, síntomas digestivos asociados (hinchazón, gases, cambios de ritmo intestinal), que orientan hacia una causa intestinal.

Relación de la neblina mental y la menopausia

La neblina mental es un problema frecuente en la menopausia. Entre los cuarenta y cinco y los cincuenta y cinco años la caída de estrógenos y progesterona altera la neurotransmisión, la vascularización cerebral y los ritmos circadianos. Los estrógenos actúan sobre receptores neuronales implicados en memoria y plasticidad sináptica. Su descenso explica que muchas mujeres empiecen a referir niebla mental incluso antes del último periodo menstrual, en la llamada perimenopausia.

Este tipo de alteraciones en la función cognitiva pueden, no obstante, presentarse antes del climaterio si confluyen con otros factores como el insomnio, la disbiosis intestinal o el déficit de la enzima NAD (Nicotinamida adenina dinucleótido) tras infecciones como el Covid, o resistencia a la insulina.

Este trastorno también puede aparecer en hombres. Se suele desarrollar en el periodo de la andropausia, debido a la disminución progresiva de testosterona libre. No es tan brusca como en la mujer, pero sí muy relevante. En este caso, la terapia de reemplazo hormonal puede suponer un cambio radical en la vitalidad y agudeza mental del hombre.

En hombres de mediana edad es muy común ver SIBO o disbiosis intestinal relacionados con estrés crónico, antibióticos previos o dieta poco saludable, lo que agrava el cuadro.