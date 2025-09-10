Esto es lo que ocurre si nuestros padres repiten las mismas preguntas varias veces: "La parte que organiza y supervisa la memoria pierde eficacia"

El deterioro del cerebro puede causar una pérdida de memoria, atención y capacidad en la expresión oral. Al ser tan complejo, es muy complicado saber porque ocurre. Todas las personas viven con miedo de olvidarse de elementos tan cotidiano como una fecha cercana o, incluso, que ha comido hace apenas unas horas. También se manifiesta con situaciones en las que alguien repite varias veces la misma idea o frase sin darse cuenta de que ya lo había mencionado antes. Este fenómeno, que puede parecer una simple curiosidad, tiene en realidad múltiples explicaciones que van desde factores cotidianos e inofensivos hasta síntomas de trastornos neurológicos que requieren atención médica. El psicólogo Rodrigo Díaz analiza por qué ocurre esto en sus redes sociales: "Con los años, la memoria reciente del hipocampo se debilita. Por eso recuerdan perfectamente lo que sucedió hace treinta años, pero, sin embargo, olvidan lo de ayer".

Papel de la memoria en la comunicación

La memoria es más compleja de lo que podamos pensar. Para comprender por qué alguien repite lo mismo sin recordarlo, es fundamental entender que esta pasa por tres fases. En primer lugar, la memoria sensorial que registra la información del entorno de forma breve. La memoria a corto plazo o de trabajo que retiene información durante segundos o minutos y maneja datos de forma inmediata y la memoria a largo plazo que almacena los recuerdos, el aprendizaje y las experiencias de manera duradera. Al conversar, se necesitan que estas tres fases estén conectadas. Si una de estas se ve afectada, la persona puede perder el hilo y repetir las mis frases sin ser consciente.

Causas cotidianas e inofensivas

A veces, si esto pasa de manera aislada, no quiere decir que estamos sufriendo episodios de pérdida de memoria. Simplemente, puede estar relacionado con los siguientes factores:

Distracción o falta de atención : si la mente está ocupada en otras cosas, la persona puede no registrar que ya dijo algo.

: si la mente está ocupada en otras cosas, la persona puede no registrar que ya dijo algo. Estrés y ansiedad : las emociones intensas alteran la memoria de trabajo, generando olvidos momentáneos.

: las emociones intensas alteran la memoria de trabajo, generando olvidos momentáneos. Cansancio o falta de sueño : el cerebro necesita descansar para consolidar recuerdos. Cuando no dormimos bien, es más fácil repetir lo mismo sin darnos cuenta.

: el cerebro necesita descansar para consolidar recuerdos. Cuando no dormimos bien, es más fácil repetir lo mismo sin darnos cuenta. Conversaciones largas o repetitivas: en charlas extensas, especialmente sobre temas que preocupan, es común retomar ideas una y otra vez.

Repetición como síntoma de trastornos de memoria

Cuando las repeticiones son muy frecuentes y notorias, pueden indicar problemas médicos más serios. Por ejemplo, un deterioro cognitivo leve que es una condición intermedia entre el envejecimiento normal y la demencia. La persona empieza a mostrar olvidos frecuentes, como repetir lo mismo, perder objetos o preguntar varias veces por lo mismo. La demencia y el Alzheimer son otras enfermedades neurodegenerativas. Al fallar la memoria a corto plazo, la persona no recuerda haber dicho algo hace apenas unos minutos, por lo que lo repite con insistencia.

Las lesiones cerebrales o accidentes vasculares son otra de las causas. Dos ejemplos son el traumatismo craneal o un ictus que pueden dañar áreas del cerebro relacionadas con la memoria y la expresión verbal, provocando repeticiones involuntarias. Por último, los trastornos psiquiátricos, como los casos de ansiedad grave, depresión o trastorno obsesivo compulsivo, la repetición de frases puede ser un síntoma asociado, aunque en estos casos suele tener un componente consciente o relacionado con la preocupación excesiva.

Prevención y cuidado del cerebro

Aunque no siempre se pueden evitar los problemas de memoria, sí hay hábitos que ayudan a mantener el cerebro sano:

Dormir bien.

Hacer ejercicio físico regular, que mejora la irrigación cerebral.

Llevar una dieta equilibrada rica en omega-3, frutas y verduras.

Evitar el exceso de alcohol y tabaco.

Mantener una vida social activa y estimular la mente con aprendizajes nuevos.

