Gema Herrerías, farmacéutica: “Tras la menopausia, las pieles grasas producen menos sebo y las secas se deshidratan, hay que reforzar la función barrera”.

La fiebre por las rutinas de belleza nos han hecho perder un poco el foco. Ahora todas seguimos unos pasos de cuidado facial en base a una sobresaturación informativa, pero estamos desatendiendo a otras variables y criterios. El cuidado facial (que siempre debe partir de una buena higiene) no es un concepto bajo el que podamos aglutinar a todo tipo de pieles. Sí, todas las pieles necesitan su rutina de belleza, pero no todas deben hacerla siguiendo los mismos criterios.

Ahora que los princpios activos, como la vitamina C, el retinol, la niacinamida o el ácido hialurónico están en boca de todos, es común pensar que todos deben estar presenten en nuestra rutina de belleza. Pero lo cierto es que no. La única premisa universal de la que partir es el uso del protector solar, pero el resto de pasos se deben seguir atendiendo a un único criterio: nuestro tipo de piel. Sobre todo, cuando hablamos de etapas vitales como la menopausia.

Al igual que escuchamos las voces de los expertos para cuidar y proteger nuestro pelo, a la hora de seguir una determinada rutina de cuidado facial también es clave atender a los criterios de los especialistas. Gema Herrerías, farmacéutica experta en dermocosmetica, aborda en su metodología código piel la fórmula para dar con un cuidado facial personalizado y en base a las propias necesidades de cada piel. Con ella hablamos sobre los cambios hormonales, sobre principios activos y rutinas para una piel madura y nos acercamos a algunos de sus productos más icónicos.

Gema Herrerías. / M. G.

De los cambios hormonales a la alimentación, todos los factores que influyen en el estado de la piel

Los cambios hormonales repercuten de manera directa en el estado de la piel. Durante la adolescencia, el exceso de sebo repercute en una piel más grasa y con granitos, pero no es el único cambio hormonal. La menstruación, los embarazos, la lactancia y la menopausia también tienen un efecto sobre nuestra piel y hay que saber escucharla. “Tras la menopausia, las pieles grasas producen menos sebo y las secas se deshidratan, hay que reforzar la función barrera. A esto se suma que, a partir de los 50, a pérdida de firmeza y las arrugas se hacen más palpables, por lo que elegir una crema hidratante adecuada pasa por dar con una fórmula que refuerce la función barrera”, expone la experta en dermocosmética.

“La edad no puede ser el criterio principal a la hora de cuidar la piel y escoger un tipo de crema. Hay otras variables que se deben tener en cuenta y que se plantean en el código piel”, nos cuenta la experta Gema Herrerías. Pero, ¿qué es el código piel? “No es más que una imagen actual de tu piel basada en el tipo de piel, el estado de su función barrera y la prioridad de tratamiento”, adelanta la experta en dermocosmética.

Teniendo en cuenta estas variables, la farmacéutica advierte que “no se trata de un código fijo porque tanto el estilo de vida, como la alimentación, los cambios hormonales o los factores medioambientales afectan visiblemente a la piel”.

A la hora de elegir una crema hidratante hay que tener en cuenta los cambios hormonales, la alimentación o los factores medioambientales. / pexels

Los ingredientes que no pueden faltar en la rutina de belleza de una piel madura

En la menopausia, al igual que en el resto de etapas, no se recomienda seguir tendencias, más bien incorporar ingredientes y principios activos que sean efectivos y que cubra las necesidades de cada tipo de piel. “Más allá de un ingrediente concreto, lo importante es elegir una fórmula completa que responda a las necesidades reales de tu piel”, nos cuenta Gema Herrerías.

En base a esta premisa, la experta farmacéutica recomienda incluir, primero, “ingredientes reparadores de la función barrera como ceramidas, ácidos grasos y ácido hialurónico” y, después, se deben añadir “ingredientes de acción intensiva que ayuden a tratar los signos del envejecimiento cutáneo”. Teniendo en cuenta el código piel a la hora de personalizar una rutina de skincare, la experta en dermocosmética establece una serie de principios activos que no pueden faltar en una piel más madura.

El código piel es una imagen actual de la piel que puede variar con el paso del tiempo. / M. G.

Péptidos : Se encargan de estimular la síntesis de colágeno y, en consecuencia, mejoran la firmeza y reducen la profundidad de las arrugas. Se pueden aplicar bien en crema, bien en sérum.

: Se encargan de estimular la síntesis de colágeno y, en consecuencia, mejoran la firmeza y reducen la profundidad de las arrugas. Se pueden aplicar bien en crema, bien en sérum. Exoxomas : Esta nueva tecnología está en el punto de mira de los expertos en dermocosmética por sus múltiples befeficios. “Las tecnologías a base de exosomas, como los procedentes de células madre de Goji, aportan un enfoque avanzado al estimular la regeneración celular y favorecer la comunicación entre células”, explica Gema Herrerías.

: Esta nueva tecnología está en el punto de mira de los expertos en dermocosmética por sus múltiples befeficios. “Las tecnologías a base de exosomas, como los procedentes de células madre de Goji, aportan un enfoque avanzado al estimular la regeneración celular y favorecer la comunicación entre células”, explica Gema Herrerías. Niacinamida : Se trata de un ingrediente bastante versátil y con múltiples beneficios. “Mejora el tono irregular, refuerza la función barrera, reduce la oxidación celular y contribuye a una piel más luminosa y uniforme”, nos cuenta la farmacéutica.

: Se trata de un ingrediente bastante versátil y con múltiples beneficios. “Mejora el tono irregular, refuerza la función barrera, reduce la oxidación celular y contribuye a una piel más luminosa y uniforme”, nos cuenta la farmacéutica. Retinol y ácido glicólico: La experta recomienda complementar la rutina de skincare diurna durante la noche con tratamientos complementarios, “siempre adaptados a cada tipo de piel y su nivel de tolerancia”. Ella señala el uso de retinoides (por ejemplo, el retinaldehído) o de alfahidroxiácidos (como el ácido glicólico), como dos principios activos a tener en cuenta.

Los imprescindibles de Gema Herrerías

Desde que Gema Herrerías lanzase su propia línea de productos de dermofarmacia en 2017, sus productos se han convertido en un must en toda regla. Además de su best seller, la Función Barrera, estos son algunos de los imprescindibles de gh que no deben faltar en la rutina de skincare en una piel madura.

Función Barrera Plus. / M. G.

Función Barrera Fórmula Plus : Un tratamiento antiedad intensivo formulado con exosomas, péptidos antiedad y activos que refuerzan la función barrera, capaz de mejorar la firmeza y elasticidad, ofrecer un efecto relleno multizonal, redefinir el óvalo facial y reducir visiblemente las arrugas.

: Un tratamiento antiedad intensivo formulado con exosomas, péptidos antiedad y activos que refuerzan la función barrera, capaz de mejorar la firmeza y elasticidad, ofrecer un efecto relleno multizonal, redefinir el óvalo facial y reducir visiblemente las arrugas. Bruma Universal : Es el nuevo lanzamiento de la firma para proteger la dermobiota, uno de los objetivos de gh. Una bruma facial diaria, formulada con la innovadora tecnología dermobiota, que preserva el equilibrio de la microbiota de la piel, hidrata, calma, refuerza la función barrera y ofrece acción antioxidante y antipolución.

: Es el nuevo lanzamiento de la firma para proteger la dermobiota, uno de los objetivos de gh. Una bruma facial diaria, formulada con la innovadora tecnología dermobiota, que preserva el equilibrio de la microbiota de la piel, hidrata, calma, refuerza la función barrera y ofrece acción antioxidante y antipolución. 3000 Retinol Sérum: Está formulado al 0’3% de retinol y también cuenta con el 4% de niacinamida y hexapéptido-10. Está indicado para códigos piel resistente con arrugas, flacidez, pigmentación y textura irregular. Posee propiedades antioxidantes, antiglicación y despigmentantes, que ayudan a combatir los signos del envejecimiento, incluso arrugas y flacidez.

Bruma Universal. / M. G.