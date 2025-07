Gema Herrerías, farmacéutica: "La vitamina C tiene la fama, pero otros antioxidantes funcionan mejor y no irritan la piel"

En más de una ocasión hemos incoporado determinados cósméticos a nuestra rutina de belleza porque, bien nos han bombardeado hasta la saciedad con él y sus múltiples beneficios, bien es el nuevo producto estrella que arrasa en redes sociales. La mayoría de esas veces, lo hemos hecho sin criterio propio, sin escuchar a un profesional y, lo más importante, sin tener en cuenta las necesidades de nuestra propia piel. Gema Herrerías, farmacéutica experta en dermocosmética y ahora de Código piel. El manual que tu rutina necesita o Radiografía de un cosmético (junto con Boticaria García), abordó estas cuestiones en una formación exclusiva para periodistas en su laboratorio de Sevilla. En dicha formación, la experta, toda una gurú de las rutinas de skincare, desmontó algunos de los mitos más extendidos, abordó la necesidad de escuchar a nuestra propia piel a la hora de añadir principios activos y compartió algunos de los tips más interesantes de su fórmula código piel.

Partiendo de la base de que las rutinas han de establecerse en base a las necesidades de la piel y no dejarse llevar por modas, Gema Herrerías no dudó en abordar un tema tan interesante como el uso de antioxidantes en nuestra rutina de belleza. La vitamina C se ha convertido en el antioxidate por excelencia, pero ni es el único ni es el más recomendado para todo tipo de pieles.

"El estrés, la exposición solar o la contaminación pueden alterar los sistemas antioxidantes naturales de la piel, generando radicales libres que dañan nuestras células y aceleran el envejecimiento cutáneo. Los cosméticos con acción antioxidante ayudan a neutralizar ese daño y, además, previenen arrugas, pérdida de firmeza y manchas. La vitamina C es la que tiene la fama, pero hay otros antixiodantes que funcionan mejor y no irritan la piel", nos adelanta Gema Herrerías.

Gema Herrerías. / M. G.

Antioxidantes, qué son y por qué incluirlos en nuestra rutina de belleza

Los cosméticos que aplicamos deben atender a las necesidades de nuestra piel. / M. G.

A pesar de que nuestro organismo posea un sistema propio con capacidad antioxidante, puede producirse un estrés oxidativo con la formación de radicales libres. Estos radiacles libres, con los que es probable que estés familiarizada, inhiben los mecanismos de defensa de nuestro cuerpo, impidiendo que éste lleve a cabo su función antioxidante. La exposición prolongada al sol puede debilitar ese sistema, además de acelerar el envejecimiento celular, otro proceso que también debilita las defensas de nuestro organismo y que provoca un aumento de los radicales libre que dañan a las células. "Para proteger la piel frente a ese daño hay que aplicar antioxidantes que eviten o disminuyan el daño oxidativo y que, en muchos casos, posean capacidad antiinflamatoria", explica Gema Herrerías.

A la hora de frenar ese daño celular, los antioxidantes juegan un papel fundamental, sí, pero ¿sabemos qué son, más allá de la archiconocida vitamina C? "Un antioxidante es una sustancia que impide la oxidación de otras células y ayudan a prevenir el envejecimiento de la piel y podemos distinguir dos tipos, las que impiden la producción de radicales libres y los que interrumpen las reacciones de propaganción de esos mismos radicales libres", expone la farmacéutica.

En su papel como barrera frente al envejecimiento prematuro de la piel, los antioxidantes, además, inhiben las MMPs, un grupo de enzimas que pueden descomponer las proteínas, como el colágeno. En ese sentido, los antioxidantes se plantean como una herramienta con la que prevenir el envejecimiento celular, a través de la protección de la piel de agentes externos, neutralizando los efectos negativos de los radicales libres y protegiendo la piel del estrés oxidativo. Todo esto refuerza la función barrera de la piel, el principal objetvo para Gema Herrerías. "No tiene sentido alterar la función barrera con ningún principio activo, por eso es preferible utilizar ingredientes que la protejan y combinarlos entre sí", expone la farmacéutica experta en dermocosmética.

Vitamina C, si o no y cuáles son sus alternativas como antioxidantes

Las pieles sensibles no toleran los principios activos del mismo modo. / M. G.

Lo has leído en un artículo, te lo ha recomendado una amiga o has visto en redes sociales a tu influencer de cabecera utilizando un sérum de vitamina C, pero no te has planteado si es apto para tu piel, si ésta lo necesita o si lo estás empleando de manera correcta y con la concentración adecuada. Sabes que se trata de un antioxidante y tienes claro que este tipo de ingredientes deben estar, sí o sí, en tu rutina de cuidado facial. Puede que no estés haciendo lo correcto, al menos no para tu piel.

"La vitamina C es la que tiene más fama, pero hay otros antioxidantes que funcionan mejor y no irritan la piel. El secreto está en saber escuchar a nuestra piel porque no todo va de ingredientes, sino de necesidades, no hay que usar lo que esté de moda", expone Gema Herrerías. En ese sentido, la experta en dermofarmacia explica que hay diferentes tipos de antioxidantes y que, a la hora de decantarnos por uno u otro "hay que medir la cantidad de principio activo que hay en el producto final y pensar para qué tipo de piel es". "La vitamina C, cuando está muy concentrada y se formula a un pH muy alto, termina dañando la función barrera de una piel sensible, por eso no es apta para todo tipo de pieles. No merece la pena irritar la piel cuando hay otras opciones", comenta la farmacéutica.

Vitamina C : Es el antioxidante más famoso de todos, pero la propia Gema Herrerías expone que ni es el único ni el mejor. Es ideal para trabajar arrugas y flacidez en pieles resistentes porque protege frente al daño solar, unifica el tono, estimula la producción de colágeno y mejora la luminosidad y la firmeza.

: Es el antioxidante más famoso de todos, pero la propia Gema Herrerías expone que ni es el único ni el mejor. Es ideal para trabajar arrugas y flacidez en pieles resistentes porque protege frente al daño solar, unifica el tono, estimula la producción de colágeno y mejora la luminosidad y la firmeza. Vitamina E : Es la favorita de Gema Herrerías para las pieles sensibles, "incluso con rojeces". Se trata de un potente antioxidante que protege frente a los rayos UV y la contaminación, refuerza la función barrera y mejora la hidratación. Además, previene la pérdida de firmeza, calma rojeces y reduce la inflamación. Aunque Herrerías advierte, "las pieles grasas no lo toleran tan bien, el reto está en trabajar sobre derivados".

: Es la favorita de Gema Herrerías para las pieles sensibles, "incluso con rojeces". Se trata de un potente antioxidante que protege frente a los rayos UV y la contaminación, refuerza la función barrera y mejora la hidratación. Además, previene la pérdida de firmeza, calma rojeces y reduce la inflamación. Aunque Herrerías advierte, "las pieles grasas no lo toleran tan bien, el reto está en trabajar sobre derivados". Niacinamida : Ideal para pieles con manchas, la niacinamida es un ingrediente versátil y bien tolerado que protege frente al estrés oxidativo mientras calma y refuerza la función barrera. Además, mejora arrugas y manchas. Su efecto despigmentante se potencia al combinarla con ácido tranexámico. "Cuando hay pigmentación, es la mejor opción", expone Gema Herrerías.

: Ideal para pieles con manchas, la niacinamida es un ingrediente versátil y bien tolerado que protege frente al estrés oxidativo mientras calma y refuerza la función barrera. Además, mejora arrugas y manchas. Su efecto despigmentante se potencia al combinarla con ácido tranexámico. "Cuando hay pigmentación, es la mejor opción", expone Gema Herrerías. Ácido azeláico: "Es difícil de formular, pero hay que combinarlo con otros principios porque en una versión pura es como una pasata", explica la experta. Por esta razón, desde su laboratorio han formulado la Azeloglicina®, un derivado del ácido azelaico con alta tolerancia en pieles sensibles. Tiene acción seborreguladora, antiinflamatoria y despigmentante, ideal para pieles con imperfecciones, rojeces o tendencia acneica. Además, mejora la textura, reduce marcas postinflamatórias y calma la piel.

Las recomendaciones de Gema Herrerías para añadir un antioxidante a tu rutina de belleza

El sérum con vitamina C gh 15 ANTIOX C de Gema Herrerías. / M. G.

Ya tenemos claro que no sólo la vitamina C es el único antioxidante en el mundo y sabemos que su uso no es apto para todo tipo de pieles. Conocemos el resto de antioxidantes, sabemos cómo funcionan y para qué pieles están recomendados, por eso ahora Gema Herrerías hace su propia recomendación para que los añadas a tu rutina de belleza. Todos pertenceden a su línea de productos gh y puedes saber si añadirlos a tu rutina de belleza respondiendo a las cuestiones que Gema Herrería plantea con su fórmula código piel.