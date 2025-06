Eduardo Senante, farmacéutico, rompe el mito: "La vitamina C no causa manchas en verano, las previene porque es antioxidante y despigmentante"

Eduardo Senante, farmacéutico, sobre los mitos del cuidado de la piel: "La vitamina C no causa manchas en verano, las previene porque es antioxidante y despigmentante".

En verano nos relajamos, eso es evidente. Con idependencia de si estamos de vacaciones y nuestra única preocupación es a qué hora bajaremos a la playa o si disfrutamos del aire acondicionado en la oficina, la época estival invita a que nos despreocupemos, así, en general. Dejamos de secarnos el pelo, a pesar de que nos lo lavamos todos los días porque con el calor es imposible hacerlo en días alternos, y renunciamos al maquillaje porque, entre que tenemos un tono doradito y que sabemos que vamos a sudar, mejor tirar, como mucho, de doble limpieza, crema hidrante y protector solar y a correr.

Aunque no todos los pasos que eliminamos de nuestra rutina de belleza lo hacemos por pereza o falta de tiempo (y ganas), otros los desterramos por completo movidas por la creencia de que, al llegar el verano, no deben estar en nuestra rutina de belleza. Seguro que lo primero que se te ha venido a la cabeza es el uso del retinol, que es empezar a hacer calor y dejarlo en el fondo del neceser, pero también ocurre con la vitamina C, que muchas dejan de usarla por miedo a la aparición de manchas. "La vitamina C no causa manchas, te ayuda a luchar contra ellas porque es antioxidante y despigmentante", explica el fermacéutico Eduardo Senante (@farmaciasenante) en uno de sus posts divulgativos en su perfil de Instagram.

¿Es peligroso usar vitamina C y exponerse a la radiación solar? ¿Hay que prescindir del retinol hasta que acabe el verano? ¿Si tenemos manchas en la cara, es suficiente con proteger el rostro? Según advierte el farmacéutico, estos son algunos de los mitos más popularizados y extendidos en verano, pero ni son reales ni se han entendido de manera correcta.

El cuidado de la piel en verano no debe ser distinto al de invierno. / M. G.

Vitamina C y protector solar: El combo antimanchas del verano

Uno de los grandes temores veraniegos en cosmética tiene nombre propio: vitamina C. Durante años se ha difundido la idea de que este principio activo, cuando se expone al sol, puede provocar manchas. Eduardo Senante lo deja claro: esto es completamente falso. "Lejos de perjudicar la piel, la vitamina C puede ser una de nuestras mejores aliadas en verano porque es un potente antioxidante y despigmentante",explica el farmacéutico. La vitamina C no sólo ayuda a prevenir el daño causado por los radicales libres, sino que también contribuye a igualar el tono de la piel", expone el farmacéutico.

Eso sí, como en toda rutina bien formulada, la clave está en la combinación de productos y principios activos. "La vitamina C debe usarse siempre con protección solar, que es la auténtica barrera contra la aparición de manchas", recomienda Eduardo Senante. "Si observas que te aparecen manchas, debes saber que es por la propia oxidación de la vitamina C, que se van a eliminar con un lavado o con una exfoliación regular", advierte Senante. En el caso de observar que nuestra vitamina C se oxida con facilidad, "la solución no es renunciar a ella, sino apostar por un suero formulado con vitamina C estabilizada, una versión más duradera y segura que mantiene todas sus propiedades intactas".

¿Retinol en verano? Sí, pero con precauciones

Otro princpio activo que suele quedar desterrado en los meses de calor es el retinol. Muchas personas lo eliminan de sus rutinas bajo la creencia de que puede sensibilizar la piel o generar manchas si se usa en verano. Para Eduardo Senante (como para la doctora Carmen Galera) seguir usando retinoides en verano no es peligroso, "siempre que se haga con sentido común y una buena protección solar". "No tiene sentido estar currándonoslo a tope durante todo el año para que luego estemos tres meses sin aplicarlo", enfatiza el experto.

De hecho, el retinol no sensibiliza más en verano que en invierno si ya está integrado en tu rutina habitual. Es decir, si tu piel está adaptada al uso del ingrediente, no hay motivo para suspenderlo con la llegada del calor. Lo que sí hay que evitar es empezar la retinización en pleno verano, ya que ese proceso inicial —que sí puede generar irritaciones— es mejor reservarlo para el otoño, cuando la exposición solar es menor. Pero si ya usas el retino durante todo el año, sigue adelante, protégete bien y no le tengas miedo a un activo que sigue siendo clave para la renovación celular, la prevención del envejecimiento y el tratamiento de manchas y textura irregular.

Protección solar siempre y en todo el cuerpo

El último mito desmontado por Senante atañe directamente a la forma en la que entendemos la protección solar. Muchas personas que sufren de hiperpigmentación (la aparición de manchitas en la cara) piensan que es suficiente con proteger solo el rostro para mantener las manchas a raya. Sin embargo, tal y como recuerda el farmacéutico, "la melanina se activa en todo el cuerpo, no sólo en la cara porque su producción no se da de manera localizada". Esto significa que si quieres controlar las manchas, especialmente si tienes predisposición genética o manchas hormonales, "debes aplicar fotoprotección en todas las zonas expuestas al sol", no sólo en el rostro. "El ejemplo se ve claro cuando recurrimos a una hiperprotección del rostros, pero tomamos el sol en las piernas y rodillas; las manchas de la cara aparecen igualmente", señala.

Además, para quienes buscan ese toque de color sin poner en riesgo la salud de la piel, Eduardo Senante recomienda utilizar los autobronceadores de última generación, que ofrecen un acabado ultranatural, no dejan residuos naranjas ni efecto parche, y son seguros incluso en pieles sensibles. "Para lucir bronceado están los autobronceadores de última generación, que te proporcionan un acabado ultranatural y no te dejan como Naranjito", concluye.