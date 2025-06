Cristina Galmiche, experta en cuidado facial: "Saltarse la doble limpieza en verano es un error, hay que seguir la misma rutina y ajustar las texturas"

En verano se nos plantean ciertas dudas en cuento al ciudado facial. La exposición solar, el calor, la posibilidad de estar mucho más relajadas nos invitan a pensar que en verano podemos limitar el uso de determinados principios activos, como puede ser el retinol, o incluso a eliminar de nuestra ruitina de skincare el maquillaje, pero nada más lejos de la realidad. Al igual que otros mitos, como el lavado del pelo todos los días, los expertos estos días se preparan para dar las claves de cuidado facial y, además, romper ciertos mitos.

“Nunca debemos dejar de hacer la rutina de cuidado facial, ni si quiera cuando estamos de vacaciones. De hecho, en ese momento en el que tenemos mucho más tiempo deberías dedicarle más tiempo del habitual", así de contundente se muestra la experta en cuidado facial Cristina Galmiche cuando se le pregunta sobre la rutina de belleza en verano. "Aunque estemos relajadas porque estamos de vacaciones, la piel no descansa y el verano es el mejor momento para dedicarle más tiempo, no menos. Además, hay que adaptar la rutinas de cuidado facial al destino, porque cada uno de ellos es un reto", añade la experta. Sobre cómo adaptar la rutina de cuidado facial en verano y los pasos que no debemos saltarnos habla esta experta con más de 30 años de experiencia.

La rutina de cuidado facial en verano debe ser igual que el resto del año, pero adaptada. / M. G.

Adaptar la rutina de belleza a las vacaciones y preparar la piel antes

En verano empieza la temporada de viajes, ya sean largos o escapadas exprés, y, como apunta la experta "cuidar la piel se convierte en una necesidad esencial". "La piel siempre va a cambiar si no la atiendes de manera correcta y en vacaciones pueden darse múltiples contextos que es conveniente tener en cuenta, hay que adaptar texturas y principios activos", explica Cristina Galmiche.

Al igual que ocurre en los grupos de amigas cuando toca preparar el viaje del verano, con unas que lo dejan todo para el último momento y otras que emepiezan a organizarlo desde enero, en el ámbito del cuidado facial las hay de las que toman consciencia de ella durante todo el año, pero también de las que se preocupan por los resultados en el primer día de las vacaciones. Para la experta, eso es un grave error porque "la clave está en llegar al destino con la piel reforzada, hidratada y sin sobrecarga".

“Recomiendo realizar tratamientos previos que oxigenen y regeneren la piel, especialmente si va a estar expuesta al sol o a climas extremos. Una piel equilibrada antes del viaje estará más preparada para recibir el impacto ambiental y responderá mejor a los productos durante la estancia”, explica Cristina Galmiche.

Realizar tratamientos previos a las vacaciones es clave para un cuidado facial favorable. / M. G.

Doble limpieza, misma rutina y uso de mascarillas, las claves de belleza para el verano

En verano todas nos preguntamos lo mismo, qué hay que hacer para que nuestra piel se vea bonita, saludable y cuidada. Imaginamos que hay que recurrir a ciertas rutinas específicas, utilizar productos concretos o salirnos un poco de lo establecido porque en verano se dan unas condiciones particulares, pero Cristina Cristina Galmiche lo simplifica bastante y habla claro.

"Mi ritual de belleza no cambia en verano; doble limpieza, loción calmante, sérum, contorno y crema. Sólo ajusto la textura de los productos según el destino y nunca olvido la mascarilla calmante tras un día intenso de sol, cloro o aire seco”, asegura Cristina Galmiche, firme defensora de una rutina constante y personalizada.

No abandonar la rutina : “Hay que mantener la rutina de cuidado los 365 días del año y, si tienes más tiempo en vacaciones, aprovéchalo para mimarte más”, explica la experta en cuidado facial.

: “Hay que mantener la rutina de cuidado los 365 días del año y, si tienes más tiempo en vacaciones, aprovéchalo para mimarte más”, explica la experta en cuidado facial. Nunca sin limpieza profunda : “Mucha gente viaja con un solo producto y se salta la doble limpieza, lo que deja restos de SPF o maquillaje que pueden asfixiar la piel y generar impurezas”, seña Galmiche.

: “Mucha gente viaja con un solo producto y se salta la doble limpieza, lo que deja restos de SPF o maquillaje que pueden asfixiar la piel y generar impurezas”, seña Galmiche. Sí a las mascarillas reparadoras: “Después de una jornada de sol o deporte, hay que aplicar mascarillas que regeneren y calmen. No olvidemos que el cloro, la sal o el sudor pueden dejar huella en la piel”, remarca la experta.

Texturas fluidas en destinos cálidos, cremas densas para unas vacaciones en la montaña

Cristina Galmiche insiste en la importancia de adaptar el neceser de viaje al destino escogido, ya que el clima tiene un impacto directo sobre la piel. “Si vas de vacaciones a un destino donde va a hacer mucho sol y las temperatiaras serán elevada, ahí aplicaríamos durante el día cremas y productos con texturas más sutiles que sean más confortables y también fluidas. Siempre con los activos que realmente sean necesarios para esa etapa”, explica. Para destinos cálidos, recomienda "sérums con antioxidantes, cremas ligeras que aporten confort e hidratación y, por supuesto, protector solar sin color".

En cambio, si el viaje es a climas fríos o de montaña, Cristina Galmiche aconseja "optar por cremas más densas, calmantes y altamente nutritivas para proteger la piel de la deshidratación". "En estos entornos, un buen contorno de ojos es esencial, ya que con el frío o la gesticulación ante la luz solar esta zona sufre especialmente”, señala la experta.

Su uso se ha popularizado mucho, sobre todo, en verano, y los productos multifunción cada vez son más recurrentes en el nececer. La experta es muy claro al respecto y desaconseja por completo su uso. "No soy amante de los multifuncionales, un producto para cada función asegura el respeto por la piel y la eficacia real del tratamiento", añade.