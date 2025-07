Cristina Galmiche, experta en cuidado facial: “El protector solar tapona los poros y asfixia la piel, pero se puede evitar”.

En verano, todas vivimos dos situaciones diametralmente opuestas. Por un lado, nos miramos al espejo y nos vemos con el guapo subido. Por otro, nos volvemos a mirar en ese mismo espejo y nos devuelve un reflejo que destaca por su piel apagada, cetrina e incluso opaca. Has seguido usando tu sérum de vitamina C y, a pesar de seguir con tu rutina de doble limpieza, no te explicas cómo has pasado de verte estupenda a reducir drásticamente esa luminosidad que el verano había dejado en tu piel.

A pesar de seguir con la misma rutina de belleza y haber sustituido el retinol por la crema antiarriarugas con el mismo efecto, pero apta para verano, hay días en los que te miras al espejo y no te es la piel como te gustaría. El sudor, el calor, la exposición solar y el uso de cremas de protección pueden contribuir a que la piel pierda homogeneidad y se vea menos luminosa.

La experta en cuidado facial con más de 30 años de experiencia y responsable del centro de belleza favorito de celebs e influencers en Madrid Cristina Galmiche comparte sus mejores consejos para tener una piel limpia, cuidada y con aspecto saludable, aunque sea verano (o precisamente por eso). Sobre todo, la experta hace especial hincapié en los pasos que hay que seguir para que la piel se vea luminosa en verano, una estación en la que el rostro tiende a ser más opaco y el poro mucho más dilatado.

La experta en cuidado facial Cristina Galmiche. / M. G.

Hidratar, la piedra angular de una piel luminosa

Aunque la piedra angular de cualquier rutina de cuidado facial sea la limpieza (si es doble, mejor), la verdadera clave para que la piel se vea luminosa pasa por hacer de la hidratación la clave.

Ahora en verano, con una exposición al sol mayor, es probable que la piel se deshidrate y, en consecuencia, pierda esa luminosidad tan deseada. “La piel puede parecer opaca debido a la deshidratación, el daño por exposición a la luz y el aumento de la laxitud de la piel, todo ello puede conducir a mostrar una piel falta de luminosidad y con un tono apagado”, asegura Cristina Galmiche.

Tratamiento de oxigenación facial para una piel más luminosa. / M. G.

Para combatir este aspecto cetrino que muchas veces tiene la piel de nuestro rostro en verano, Cristina Galmiche recomienda apostar por una correcta hidratación desde dentro. “Durante el día estamos perdiendo agua, hay que reponerla bebiendo líquido, pero también se puede recurrir a un buen humectante, como el ácido hialurónico, que ayuda a retener el aguay hace que la piel esté hidratada”, comenta la gurú de la belleza.

¿Puede la exfoliación ayudar a que la piel se vea más luminosa?

Es importante eliminar las células muertas de la piel porque pueden contribuir a esa sensación de piel opaca que muchas tenemos en verano. “Para evitar esa sensación, recomiendo la aplicación de un peeling enzimático suave que elimine las células muertas y suavice la superficie de la piel promoviendo la renovación celular”, aconseja la experta facial. Hay que destacar que los peelings enzimáticos con efecto antibacteriano y antiinflamatorio normalizan la actividad de la glándula sebácea y disuelven las células muertas, mejorando el tono de la piel.

“Aplicando un peeling enzimático conseguiremos aliviar la sequedad, atenuar las manchas, equilibrar las pieles que tengan acné, estimular el crecimiento de células nuevas y, gracias a su acción regenerante, combatiremos los signos de la edad”, asegura Cristina Galmiche.

Uno de los tratamientos que se realizan en el centro de Cristina Galmiche. / M. G.

Como extra, siempre se puede recurrir a tratamientos en cabina que nos ayuden a potenciar esos efectos. “Hay muchos procedimientos que ayudan a la renovación celular. Se puede recurrir a una oxigenación de la piel, realizada de forma artesanal, con extracción y vapor incluidas, que puede apoyarse con tratamientos de luz pulsada o láser, según lo que convenga a cada tipo de piel,”, explica la experta facialista.

Un sérum antes del protector solar, la clave para minimizar el poro

Actualmente, nadie (o casi nadie) se cuestiona el uso de protectores solares. Tenemos claros los efectos nocivos del sol sobre la piel y pro eso buscamos protegerla. Además, el sol es uno de los causantes del envejecimiento prematuro de la piel, por lo que se convierte en un enemigo a la hora buscar una piel homogénea y luminosa. “La piel es un marcador general de nuestra salud, protegerla del daño causado por el sol es una gran medida preventiva para asegurarse de que se mantenga saludable y su aspecto sea uniforme y luminoso”, asegura la experta en cuidado facial.

Cristina Galmiche. / M. G.

“Usar protector solar para prevenir el desarrollo de la hiperpigmentación inducida por el sol es clave y cuanto antes empieces a usarlo, mejor”, explica la experta. Aunque reconoce que el uso de crema solar puede tener consecuencias negativas para esa homogeneidad y luminosidad de la piel tan deseadas. “El protector solar tapona los poros y asfixia la piel, pero se puede evitar sin tener que dejar de usarlo. El truco consiste en no aplicarlo directamente sobre la piel, sino hacerlo después de haber aplicado un sérum. El sérum, además de aportar a la piel activos hidratantes, evitará que el protector solar tapone los poros y asfixie la piel”, concluye Cristina Galmiche.