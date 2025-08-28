Cambios en la vacunación: la gripe y la Covid no seguirán las mismas recomendaciones

El próximo mes comenzará la temporada de las vacunas tanto para la Covid-19 como para la gripe. Desde la Comisión de Salud Pública, han decidido emitir por separado las recomendaciones de vacunación de las dos enfermedades. Desde 2021 y hasta la última temporada, se emitía un único documento donde se especificaba los pasos a seguir y las personas que debían ponérselas. Esto se debe a la baja circulación del SarS-Cov-2 y el impacto que tiene en la población. Aunque tiene un calendario de vacunación, esta también se puede suministrar individualmente en cualquier momento del año.

Circulación de la Covid-19

La circulación de esta enfermedad ha bajado con respecto a años anteriores desde su aparición en el año 2020. Aunque han aparecido varias variantes a lo largo del año, lo que significa que no se trata de un virus estacional como la gripe, ha marcado un nuevo rumbo en las recomendaciones para su vacunación. En atención primaria, su incidencia ha sido de 64 personas cada 100.000 habitantes con niños y personas mayores como los grupos más afectados. Las personas con riesgos de complicaciones de la enfermedad son personas mayores de 60 años, aquellas con inmunosupresión, las que se encuentran en residencias, en centros con discapacidad y otras instituciones internas, las que tienen enfermedades crónicas y las embarazadas en cualquier fase de gestación.

Evolución de la gripe

La gripe ha evolucionado a la inversa, se han dado más casos y, sobre todo, en personas jóvenes. Las personas de riesgos siguen siendo las mayores de 60, los bebés, aquellos grupos de población con enfermedades crónicas, embarazadas en cualquier fase de gestación y aquellas que tienen un tratamiento prolongado con ácido acetilsalicílico. Los trabajadores relacionados con la salud y otros puestos públicos con especial énfasis en las Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, bomberos y protección civil también es recomendable. En Andalucía, la tasa de infecciones respiratorias es de 388,2 casos por 100.000 habitantes, según especifica la Junta de Andalucía.

Última variante de la Covid-19

La última en sumarse en esta lista de variantes de la Covid-19 ha sido la Stratus, también conocida como Frankenstein. Está considerada por la Organización Mundial de la Salud como una variante bajo vigilancia y, aunque tiene un riesgo global bajo, es cierto que, se presenta una ventaja de crecimiento significativa frente a las anteriores y tiene una elevada transmisibilidad. Los síntomas que presentan son la voz rasposa o áspera. Es cierto que, no hay pruebas que confirmen que desembocan en enfermedades más graves. Una gran diferencia con la variante Nimbus, que provoca irritaciones en la garganta muy dolorosas como tragar cuchillas.

