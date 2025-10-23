El 80% de los pacientes toma mal el Eutirox: "Muchas personas creen que basta con tragar la pastilla nada más despertarse"

Muchas personas padecen tiroides y algunas de ellas tienen que estar médicadas para que se equilibre los niveles. La tiroides es una glándula en forma de mariposa que que se ubica en la base del cuello. Esta produce hormonas para regular el metabolismo, la energía, la frecuencia cardíaca y otras funciones corporales. Si se ve alterada acarrea grandes problemas de salud, por lo que la mejor opción es llevar un control y mantener siempre un buen nivel.

Las personas con problemas de tiroides pueden padecer hipotiroidismo, que es una producción insuficiente de hormonas e hipertiroidismo, que es cuando se producen en exceso. Para diagnósticar si un individuo lo padece, bastará con hacer un análisis de sangre y evaluar la TSH, T3 y T4, junto a otras pruebas de imagen.

También se puede producir bocio que es un aumento anormal de las glándulas del tiroides. Esto no implica que esté funcionando mal, sino que puede deberse a otros factores como por ejemplo, es muy frecuentes en mujeres por la prevalencia de enfermedades autoinmunes, el aumento del yodo durante la gestación o por la exposición a estrógenos.

Este se puede clasificar en dos tipos: por un lado, el bocio nodular o multinodular que consiste en la presencia de uno o varios nódulos que hacen que crezca la tiroides y, por otro, el bocio difuso que no es por la presencia de un nódulo y, simplemente, es el bocio autoinmune de la tiroiditis de Hashimoto y de la enfermedad Graves-Basedow.

Qué es la livotiroxina sódica o el Eutirox

La livotiroxina sódica o Eutirox como todo el mundo lo conoce es una pastilla de hormona tiroidea que sustituye lo que tu tiroides ya no fabrica. Parece simple, pero hay un detalle clave, su absorción dependerá de cómo se tome. Como índica la médica de urgencias Amara Aladel, muchas personas creen que solo basta con tragarsela después de desprtarse, pero la realidad es muy distinta.

Qué pasa si se toma el Eutirox con el café

La médica de urgencias nos pregunta que qué pasaría si la tomamos con el café mientras desayunamos o con otros suplementos como el hierro o el calcio. La respuesta es muy sencilla, perdería su efecto y eso explica que la analítica salga mal, aunque se esté tomando el medicamento indicado.

Cómo se debería tomar el Eutirox para que haga efecto

Después de aclarar lo que no se debe hacer, deberíamos tener en cuenta la posibilidad de tomar el fármaco y haga todo el efecto posible, reduciendo los niveles de tiroides en la próxima analítica. Se debería de tomar en ayuna con un vaso de agua y esperar uno o dos horas para desayunar. Una vez tomado el Eutirox, se debe evitar mezclarlo con otros medicamentos como hierro, calcio y antiácidos como el Omeprazol hasta cuatro horas después de su ingesta.

Muchas personas olvidan tomarlo por la mañana, pero no debemos preocuparnos porque se puede hacer por la noche. Únicamente, para que tenga todos los efectos, se debe esperar dos horas aproximadamente de hacer cenado. Algunos estudios han podido confirmar, que existen pacientes a los que le ha funcionado mejor que tomarla en ayunas por la mañana.

