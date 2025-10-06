Un farmacéutico explica por qué no debemos tomar medicamentos con el café

Un gesto que repetimos diariamente no es nada bueno para la salud. Este es tomar las pastillas con café en vez de con agua. Parece inofensivo, pero tiene más efectos de lo que realmente podamos llegar a pensar. Sin embargo, este farmacéutico asegura que no es una opción y, en vez de ser el café, deberiamos optar por agua que no repercute en como esta llegue al estómago.

Aunque el café es una bebida muy popular y, en cantidades moderadas, aporta beneficios como mejorar la concentración o aumentar la energía, no es el líquido adecuado para acompañar los medicamentos. Los expertos en salud advierten que combinar café y pastillas puede alterar la absorción de los fármacos, reducir su eficacia e incluso causar efectos secundarios no deseados.

El principal motivo es la presencia de cafeína, una sustancia estimulante que afecta el sistema nervioso, el corazón y el metabolismo. Cuando se ingieren medicamentos con café, la cafeína puede interferir en la forma en que el organismo absorbe y procesa el fármaco.

Algunos medicamentos necesitan condiciones específicas en el estómago o el intestino para ser absorbidos correctamente, y el café, al ser una bebida ácida, puede modificar el pH del estómago y alterar ese proceso. Esto significa que la cantidad de medicamento que llega al torrente sanguíneo puede ser menor o, en algunos casos, mayor de lo esperado, lo que altera su efecto.

Además, la cafeína puede potenciar o contrarrestar los efectos de ciertos medicamentos. Por ejemplo, si se combina con analgésicos o estimulantes, puede aumentar la excitación del sistema nervioso y provocar ansiedad, insomnio, palpitaciones o temblores. En cambio, si se toma con fármacos calmantes o para dormir, puede reducir su efectividad, haciendo que el tratamiento no funcione correctamente.

Los medicamentos para la presión arterial, los antibióticos, los antidepresivos y los suplementos minerales son especialmente sensibles a esta interacción. En el caso de los antihipertensivos, la cafeína puede elevar temporalmente la presión arterial, contrarrestando el efecto del medicamento. Con los antibióticos, como la ciprofloxacina o la norfloxacina, el café puede ralentizar la eliminación de la cafeína en el cuerpo, provocando nerviosismo y dificultad para dormir.

Otro factor importante es que el café tiene un efecto diurético, lo que significa que aumenta la eliminación de líquidos por la orina. Esto puede hacer que el cuerpo expulse los medicamentos antes de que hayan hecho su efecto completo. Además, en tratamientos prolongados, esta pérdida de agua y minerales puede afectar el equilibrio del organismo y la eficacia del tratamiento.

Por todas estas razones, los médicos recomiendan tomar siempre las pastillas con agua, a temperatura ambiente, ya que es la bebida más neutra y segura. También aconsejan esperar al menos una hora antes o después de beber café si se necesita mantener ambos hábitos. De esta forma, se evita que la cafeína interfiera con la acción del medicamento.

