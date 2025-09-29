Mi pareja tarda horas en contestar a mis mensajes: consejos de psicología para gestionar la ansiedad que genera

Tanto al principio de una relación o cuando esta ya está consolidada, muchas personas siguen el mismo patrón que es tardar en contestar a un mensaje. A veces, puede ser algo natural porque cada individuo tiene unas responsabilidades que no puede dejar a un lado solo para tener a la otra parte de la pareja contenta. Esto se trataría más de un apego por la parte que está reclamando atención constantemente.

Sin embargo, también se puede dar el caso en el que la respuesta llega al cabo de los días generando un malestar mayor en la otra parte de la pareja y puede estar relacionado con el poco interés que se pueda tener en ese momento en la relación con ese individuo.

La ansiedad es una de las emociones que está íntimamente ligada a este comportamiento. Nuestro cerebro se prepara ante una situación de peligro, siempre buscando explicaciones cuando no se entiende algo. En relación con tardar en responder, se activa lo que se conoce en psicología como sesgo de interpretación negativa que es la idea de imaginar escenarios peores.

La teoría del apego de John Bowlby distingue tres tipos: por un lado, el ansioso en el que la distancia se suele percibir como algo peligroso y la falta de respuesta se traduce en inseguridad, el evitativo que lo padecen las personas que necesitan espacio y no suelen darle tanta importancia a la inmediatez y, por último, el seguro en el que no se percibe ese silencio como una inseguridad ni un peligro.

Los factores que intensifican la ansiedad

La ansiedad viene guiada por otros factores. Por ejemplo, en esta cultura de la inmediatez esperamos que la respuesta sea rápida y no se concibe que la otra persona esté haciendo otra cosa, sino que directamente se interpreta como una falta de interés. Las experiencias pasadas también tienen mucha importancia y si en el pasado se vivió un escenario parecido con otra persona, se tiende a pensar de la misma manera.

El poder de la autoestima es muy importante porque si nos creemos inferiores eso repercute en cómo podamos creer que nos ven las otras personas llegando a pensar que jamás nos podrán querer tal y como somos. En la era digital con aplicaciones de mensajería instantánea como el WhatsApp, la confirmación de los mensajes como los tics azules ejercen una presión sobre las personas porque si no lo tienen lo interpretan como que esconden algo.

Estrategias psicológicas para gestionar la ansiedad

En primer lugar, la terapia cognitivo-conductual ayudará a entender que la importancia no la tienen los hechos, sino la interpretación que hacemos de ellos. Así que como recomendación, se debe hacer una interpretación más realista y no pensar que simplemente es desinterés.

Si la ansiedad crece, una técnica que ayuda mucho es la autorregulación. Para ello, la respiración diafragmática, las técnicas de relajación o mantenerse ocupado ayudará muchísimo. Esto se puede aplicar a cualquier cosa que nos preocupe, independientemente, del ámbito que trate. También se deben establecer unos límites internos con el móvil y no revisarlo constantemente.

La comunicación es muy importante y ayuda a fortalecer los lazos de pareja. La clave es hacerlo con respeto y nunca acusar ni atacar. Por último, se debe trabajar la autoestima para que teniendo buena valoración sobre todo lo que hacemos, podremos construir mejores relaciones tanto con nuestra pareja como con los padres.

