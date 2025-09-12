Una psicóloga explica cuál es la técnica científica para mejorar tu autoestima en menos de un minuto: "Se utiliza mucho en terapia"

La autoestima es la valoración, percepción y aprecio que cada individuo tiene de sí mismo. Esta valoración puede variar y se construye y modifica a lo largo del tiempo en función de las experiencias personales, las relaciones con los demás y la manera en que cada uno interpreta los acontecimientos de su vida. Una autoestima sana constituye la base para el bienestar emocional, la estabilidad mental y el desarrollo pleno de las capacidades de un individuo. Sin embargo, cuando la autoestima es baja, suelen aparecer inseguridades y problemas que impactan tanto en la vida personal como en la social, generando obstáculos que dificultan la realización de proyectos y el establecimiento de vínculos saludables. Muchas personas se enfrentan diariamente a diferentes cuestiones provocadas por no tener buena consideración de uno mismo, teniendo que recurrir a terapia para poder mejorar.

La importancia de la autoestima

Tener una buena autoestima no significa ser perfecto ni vivir sin dificultades, sino contar con la seguridad interna de que, a pesar de los errores o fracasos, la persona es valiosa y merece respeto. La autoestima actúa como un motor que impulsa a enfrentar los retos de la vida con confianza, a mantener relaciones interpersonales equilibradas y a establecer límites claros en situaciones de conflicto. Además, influye en la motivación, en la capacidad de resiliencia y en el deseo de superación.

Las personas con una autoestima equilibrada suelen tener una visión realista de sí mismas: reconocen sus fortalezas, pero también sus limitaciones. Esto les permite vivir con mayor serenidad, evitar comparaciones innecesarias y enfocarse en sus propios procesos de crecimiento. En cambio, cuando la autoestima se encuentra deteriorada, surgen múltiples problemas emocionales y sociales que pueden llegar a afectar seriamente la calidad de vida, generando ansiedad y depresión.

La inseguridad como consecuencia de la baja autoestima

La inseguridad es uno de los efectos más evidentes de una autoestima baja. Quien no confía en sus capacidades o siente que no tiene valor suficiente tiende a dudar constantemente de sí mismo y de sus decisiones. Esta inseguridad se manifiesta en diferentes áreas:

En las relaciones interpersonales: Las personas con inseguridad suelen temer el rechazo o el abandono. Pueden mostrar una excesiva necesidad de aprobación y, al mismo tiempo, desarrollar comportamientos de dependencia emocional. La dificultad para poner límites o expresar desacuerdos genera relaciones poco sanas, donde la persona se somete para evitar el conflicto. En el ámbito académico o laboral: La inseguridad puede traducirse en miedo al fracaso y en la sensación de que nunca se es lo suficientemente competente. Esto conlleva una autolimitación que impide aprovechar oportunidades, asumir nuevos retos o destacar en un entorno competitivo. En ocasiones, incluso conduce a la procrastinación, pues la persona evita enfrentarse a tareas que considera demasiado difíciles. En la autoimagen: Una autoestima deteriorada suele estar acompañada de una percepción negativa del propio cuerpo o aspecto físico. Esto genera comparaciones constantes con los demás y un rechazo hacia la propia identidad. No es raro que surjan conductas dañinas como dietas extremas, aislamiento social por vergüenza o incluso trastornos de la conducta alimentaria. En la toma de decisiones: La inseguridad impide que la persona confíe en su criterio. Se busca la opinión de otros para todo, generando dependencia y falta de autonomía. A largo plazo, esto afecta la capacidad de construir un proyecto de vida propio.

Problemas asociados a la baja autoestima

La baja autoestima no solo genera inseguridad, sino que también está vinculada con una serie de problemas psicológicos y sociales que limitan el desarrollo integral de la persona. Una de las consecuencias más comunes de la baja autoestima es la aparición de trastornos emocionales. Quien no se valora adecuadamente tiende a magnificar sus errores, a anticipar fracasos y a mantener pensamientos negativos recurrentes. Esto puede desembocar en ansiedad, caracterizada por preocupaciones excesivas y miedo constante, o en depresión, marcada por sentimientos de inutilidad, desesperanza y desmotivación.

La falta de valoración personal lleva a muchas personas a buscar reconocimiento externo como única fuente de validación. Esto las hace vulnerables a relaciones de pareja o de amistad en las que prevalece el control, la manipulación o incluso el abuso. Al sentir que no merecen algo mejor, aceptan dinámicas dañinas y les cuesta salir de ellas. Aunque parezca contradictorio, una baja autoestima puede derivar en conductas de perfeccionismo extremo. La persona siente que solo logrando resultados impecables podrá ser aceptada o valorada. Sin embargo, esta exigencia excesiva genera frustración constante, ya que la perfección es inalcanzable. Se entra así en un círculo vicioso de insatisfacción permanente. También conduce a la creencia de que “no vale la pena intentarlo”, porque el fracaso está asegurado de antemano. Este pensamiento paralizante impide avanzar en proyectos personales, académicos o profesionales, creando una sensación de estancamiento y fracaso vital.

Técnica científica para mejorar la autoestima

Una psicóloga @ainhowins expone en TikTok cuál es la técnica científicamente probada y trabajada en terapia que alivia la autoestima en menos de un minuto y que se puede hacer en casa. "Coge un recipiente y en un folio escribe tres logros que has hecho durante el día. Cuando te sientas mal o con baja autoestima, porque al final sirve para las dos, coges y lo lees. La finalidad no es solo para entrenar, sino que mantiene y mejora ese estado de la autoestima de inseguridad"

