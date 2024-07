Actitudes que revelan que tienes una alta autoestima

La autoestima alta es un componente esencial del bienestar emocional y psicológico en el que las personas tienen una percepción positiva de sí mismas y de sus capacidades, lo que les permite enfrentar la vida con confianza y resiliencia. Según el médico y conferenciante, Mario Alonso Puig, "no es soberbia, no es creer que no se pueden cometer errores".

Cómo es una persona con una autoestima alta

Uno de los rasgos más evidentes en las personas con alta autoestima es la autoconfianza en creer en las propias habilidades y capacidades, aun sin tener la certeza de que las cosas pueden salir bien. Lo único cierto es que la persona cuenta con la convicción de que es capaz de manejar cualquier situación que se le presente en la vida, dando la oportunidad de resolver cualquier obstánculo.

Por tanto, una persona con autoestima no es aquella a la que no le pasen cosas malas, ni que tenga un mal día, sino que se caracteriza por poner en práctica la resiliencia para recuperarse de las adversidades ya que tienen una visión positiva de sí misma. Se conoce lo suficientemente bien, sabe lo que quiere y es consciente de su valía, lo que le da confianza para superar situaciones difíciles, sacando de cada problema una solución y una oportunidad de aprendizaje.

Suelen ser, además, personas asertivas, capaces de expresar opiniones, deseos y sentimientos de manera clara y directa, a la vez que respetuosa no porque quieran llevar la razón sino porque creen que sus pensamientos y sentimientos son tan importantes como los de los demás y merecen ser escuchados.

Ser asertivo no significa ser agresivo, sino que se trata de defender los propios derechos sin violar los de los demás. Las personas asertivas saben decir "no" cuando es necesario y establecer límites saludables en sus relaciones personales y profesionales, permitiendo mantener unas relaciones interpersonales más equilibradas y satisfactorias.

Cómo fomentar la autoestima

Empieza por aceptarte a ti mismo ya que reconocer tus fortalezas y debilidades sin juzgarte duramente, te da una visión más clara de lo que es inalcanzable, así como también entender que cometer errores es parte del proceso de crecimiento y aprendizaje y que esas equivocaciones no definen lo que eres.

La autoaceptación significa ser amable y compasivo contigo mismo, incluso cuando te enfrentas a fracasos o a las críticas. Las personas con alta autoestima no se dejan definir por sus errores ni se ven atrapadas en un bucle de autocrítica destructiva. En lugar de eso, se enfocan en sus cualidades positivas y en cómo pueden mejorar y evolucionar continuamente.

Pon en práctica el optimismo realista, es decir, plantea una visión positiva de la vida, a la vez que realista. Lo que te permitirá creer en que puedes conseguir resultados a pesar de los obstáculos. Así no perderás la motivación ya que confías y estás seguro de tus propias capacidades.