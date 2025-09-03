No todos los cafés afectan igual al sistema digestivo: "Busca que sea arábico y de tueste natural"

El café es un gran aliado para todos porque aporta muchos beneficios, como la mejora de la concentración. Además, su sabor y aroma engancha y se convierte en la favorita de muchos para terminar de despertarse cada mañana. Igualmente, a la hora de elegir el tipo, las opciones que se ofrecen son muy variadas y todas tienen sus ventajas y desventajas. Los ejemplos son el café en cápsulas, el café soluble, el café molido y el café en grano. La doctora María Muñoz analiza cada uno de ellos, ya que no todos afectan igual al sistema digestivo: "Las cápsulas no son la mejor opción para el día a día, el soluble se debe evitar si se tiene problemas digestivos como el reflujo, el de grano es el mejor porque si lo podemos moler porque son menos procesados y contiene más propiedades antioxidantes".

El café en cápsulas

Aunque el café de cápsulas es muy cómodo y rápido de preparar, es cierto que, no resulta tan beneficioso para la salud. Normalmente, están hechos de plástico o aluminio que al calentarse desprende una sustancia: el furano. Este es un compuesto tóxico que se forma con el calor y se concentran más en este tipo de envases por estar selladas. Además, el impacto ambiental es muy alto, así que la doctora no la ve como la mejor opción para el día a día. Además, se depende mucho de la máquina, sobre todo, cuando no se está en casa.

Cada una de ellas tienen la cantidad exacta de café molido, garantizando mucha intensidad en cada taza. La variedad es otro de los puntos a favor, que sin abusar, puede resultar muy buena elección. Existen diferentes sabores y mezclas, incluso opciones descafeinadas y aromatizadas. Además, gracias a su sellado al vacío, este mantiene su frescura por mucho más tiempo que en comparación con el café molido tradicional.

El café soluble

Otro de los cafés más populares es el soluble o también llamado instantáneo. Este se prepara al disolver los granos previamente deshidratados en agua caliente. Fue creado en el siglo XX y se popularizó por su comodidad. Aunque cuenta con muchos beneficios como la duración prolongada por su buena combinación, el precio tan bajo que tiene en comparación con las cápsulas y el café en grano y la variedad de uso, ya que no solo se utiliza en la bebida, sino que también es perfecto para repostería.

Los inconvenientes del uso de este café también son muchos. Por ejemplo es el más procesado y suele llevar más azúcares y aditivos. Otra desventaja es que en el proceso de tostado y secado intenso se forman acrilamidas que son sustancias que aparecen en el tostado de ciertos alimentos como el pan y están clasificadas como potencialmente cancerígenas. Este es el que produce más molestias digestivas y reflujo.

El café molido

Este café es el que se obtiene tras triturar los granos. Este se puede adquirir ya preparado en el paquete o molerse en casa con un molinillo. Una opción muy utilizada en los hogares. Cuenta con muchos beneficios como versatilidad para prepararlo tanto en la cafetería italiana, en la de filtro o en un émbolo. Presenta mucha calidad y es muy práctico, ya que tiene un mejor sabor que el soluble y más comodidad que el grano entero. Es una opción perfecta para el día a día, pero se debe elegir bien, este debe ser 100% arábico y de tueste natural. Las desventajas también son muchas, sobre todo, si estos son mezclas o el café torrefacto.

El café en grano

Por último, el café en grano es considerado por los baristas y aficionados como la forma más pura y auténtica de consumir café. Permite controlar el proceso desde la molienda hasta la preparación. Esta es la mejor elección si se puede moler porque mantiene los antioxidantes y tiene menos procesados. Es perfecto para controlar la salud digestiva y reducir tóxicos. Es cierto que, este requiere mucho más tiempo de preparación y no se conserva tanto tiempo como las cápsulas o el café soluble.

