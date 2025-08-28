Las hormonas tiroideas afectan a las funciones básicas como el metabolismo, la energía, la temperatura corporal e, incluso, el estado de ánimo. La solución para identificarlo es un análisis de sangre que mide los niveles de las hormonas estimulantes del tiroides, T3 y T4. Igualmente, en el siglo XX, algunos médicos pusieron de moda algunas alternativas caseras como la del termómetro o test de Barnes, desarrollado por el médico estadounidense Broda O. Barnes en la década de 1940. Este vídeo indica cómo se debe hacer para que dé resultado, aunque el método más fiable es la analítica.

Método del termómetro para medir el hipotiroidismo

El proceso es muy sencillo y se trata de medir la temperatura basal, es decir, los resultados antes de levantarse de la cama o realizar cualquier actividad durante varios días seguidos. Puede usarse tanto un termómetro de mercurio como otro digital. Este debe estar en la mesita de noche desde la noche anterior. Se tiene que colocar en la axila durante 10 minutos sin moverse y registrar la temperatura durante una semana. Se considera perfecta la comprendida entre 36,5 °C de manera constante y 37,2 °C, si no se traduce como hipertiroidismo y la inferior a estas variables hipotiroidismo.

Aunque no resulta fiable al 100% es cierto que, tiene relación porque las hormonas del tiroides regulan el metabolismo nasal y producen calor en el organismo. Sin embargo, cuando no trabajan correctamente, se produce una ralentización del metabolismo y se genera menos calor, reflejándose en una temperatura más baja de lo normal. Como complemento de la analítica es bueno, pero no la sustituye porque puede deberse a otras cosas, ya que cada cuerpo responde de una forma diferente, aunque es cierto que, cuando no había tantas pruebas de laboratorio era la más fiable.

Ventajas de la prueba del termómetro

Siempre que no se utilice como única fuente de información, es cierto que es una forma perfecta para medir el seguimiento, ya que mide la temperatura diaria siempre relacionado con la salud en general. Es una manera de tener autoconciencia sobre el cuerpo y registrar datos objetivos por si se tiene alguna irregularidad en el futuro. Además, es económico y accesible porque cualquier persona puede tener uno en casa, sin necesidad de que sea un equipo de laboratorio híper costoso y difícil de manejar.

Síntomas del hipotiroidismo

El hipotiroidismo se puede manifestar a través de muchos síntomas como la fatiga crónica, la sensación constante de frío, la piel seca, la caída del cabello, el estreñimiento, la depresión o la apatía, un aumento de peso sin causa aparente y la hinchazón de manos y cara. Entre los tratamientos, el que destaca por ser el más fiable es la aplicación de tiroxina (T4) que dentro del organismo se transforma en T3 con lo que no es necesario reemplazar a esta hormona.

Referencias bibliográficas: