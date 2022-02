Más investigación y reforzar la salud mental, tareas pendientes de la UE tras la covid

Apostar por la investigación para avanzar en la cura de enfermedades y reforzar la atención de la salud mental con estrategias de prevención y más profesionales son algunas de las tareas pendientes de la UE tras la pandemia de la covid-19, según las conclusiones del segundo encuentro "Conversaciones CoFoE".En el debate "El futuro de Europa ante la salud y la COVID-19 ¿Qué esperamos en 2022?", celebrado en Barcelona, han participado la eurodiputada Dolors Montserrat (PP), el jefe del servicio de neurología del hospital Vall d’Hebron y director del Centro de Esclerosis Múltiple de Cataluña, Xavier Montalbán, y Miguel Ángel Peinado, licenciado en Ciencias de la Actividad Física, entrenador personal y "coach" de salud."La covid nos ha mostrado todo lo que tenemos que mejorar", ha destacado Montalbán, quien se declara un tanto "escéptico" sobre si cuando termine la pandemia tendremos "memoria histórica" para subsanar los problemas que ha sacado a la luz, pero tiene "confianza en las personas con capacidad de decisión"."Lo que se necesita para avanzar en salud es investigar (...) porque la gente lo que quiere es que le cures la enfermedad (...) Europa tiene que apostar durísimo por la investigación de una vez por todas", ha pedido.Montserrat, exministra de Sanidad, ha afirmado que "Europa ha transformado en un año aquello que iba a hacer en veinte o treinta" y, en materia sanitaria, lo que ha cambiado en la UE es la priorización de la "protección de la salud pública".A su juicio, la próxima década en la UE será no solo la de la lucha contra el cambio climático y la digitalización, sino "la de la salud, la investigación y la innovación", y será algo "transformador".Con la crisis de la covid se ha visto la necesidad de "crear la unión europea para la salud" y también de abordar la "pandemia silente" de la salud mental, según la eurodiputada.Los fondos europeos de recuperación "también sirven para que los Estados miembros pongan en marcha planes de salud mental", y desde esa unión europea de la salud se apoyará y reforzará "la prevención" en los servicios de atención primaria de los países, además de apostar por "más recursos y más profesionales sanitarios", ha agregado.En opinión de Peinado, que en general ve a la gente "más encerrada en sí misma" a causa de la pandemia, las redes sociales "han servido de ayuda porque hay profesionales de la salud -nutricionistas, médicos y entrenadores- que están aportando mucho contenido de valor" en ellas."Estamos en una sociedad en la que hay otras prioridades que hacer ejercicio y llevar una vida saludable", ha lamentado Peinado, para quien "la salud es lo primero".Con el impulso de la digitalización que ha traído la pandemia "le estamos poniendo en bandeja a todas las personas el poder cuidarse desde su casa" y "crear ese hábito saludable, no tirar la toalla y rendirse en el camino", ha señalado el entrenador.La pandemia "ha cambiado el concepto que tenemos de la investigación" y, como médicos, "la manera de visitar a nuestros pacientes", pero también "hemos aprendido a ser precavidos, a no hacer planes a largo plazo, a protegernos", ha reflexionado Montalbán."Al cabo de un tiempo, si la pandemia se convierte en una situación endémica y le perdemos el respeto que todavía le debemos tener, creo que lamentablemente volveremos a recuperar alguno de los malos hábitos previos", ha indicado.Según Montserrat, de esta crisis "salen reforzados esos políticos que han gestionado bien" y no "aquellos que han abandonado a sus ciudadanos".La lucha contra la desinformación se ha ganado "con una vacunación masiva" porque "la gente ha estado al lado de la verdad, al lado de una UE que ha puesto encima de la mesa las soluciones (...), nos hemos acercado a la ciudadanía demostrando que en los momentos difíciles Europa es una historia de éxito", ha concluido la eurodiputada."Conversaciones CoFoE" es un proyecto de la Agencia EFE para trasladar los debates de la Conferencia sobre el Futuro de Europa a todo el territorio español.