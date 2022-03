Más de la mitad de las madres se ven obligadas a reducir sueldos y pedir excedencias

El 57 % de las mujeres españolas ha sufrido una pérdida salarial al convertirse en madre, tras verse obligada a reducir su jornada laboral, coger una excedencia o dejar el empleo, según una encuesta a 51.627 mujeres elaborada por la asociación 'Yo No Renuncio'.

Es una de las principales conclusiones del estudio "El coste de la conciliación", que mide el coste económico, personal y emocional que sufren las mujeres al convertirse en madres y que pone de manifiesto que el coste de la conciliación lo están pagando las mujeres.

El coste de conciliar, en femenino

"La conciliación le está saliendo gratis al Estado, pero las mujeres estamos asumiendo un coste muy alto", ha denunciado la presidenta de la Asociación Yo No Renuncio y fundadora del Club de Malasmadres, Laura Baena, durante la presentación de los datos de la encuesta.

Además de ese coste económico que el 57 % de las mujeres asumen al convertirse en madres, existe también un coste emocional. Así, el 73 % de las mujeres se sienten agotadas a diario por la gran carga mental que asumen en los hogares y el 64 % de ellas llega ya cansada a su puesto de trabajo.

En el ámbito laboral, 4 de cada 10 mujeres se ha sentido minusvalorada en su empleo o en su entorno social tras ser madre y trasladan que la sociedad percibe que la crianza no es un trabajo, sino un estado de plenitud y felicidad.

Testimonios

La encuesta recoge testimonios como estos: “Cuando me reduje la jornada me dijeron qué suerte, ahora jornada reducida y a descansar”, o “Perdí un ascenso porque, al reincorporarme, me dijeron que no estaba centrada al 100 % por ser madre”.

Además, el 75 % de las madres asegura que tiene menos de una hora libre al día y un 20 % directamente no tiene tiempo libre.

Esto se debe, en buena parte, a que a las mujeres se les atribuye las labores doméstico-familiares cunado se convierten en madres y, de hecho, el 71 % de las encuestadas sienten que se les exige más a ellas que a sus pareja en las tareas de casa.

En concreto, en el 71 % de los casos, son las mujeres las principales responsables del seguimiento de los estudios de los niños, así como de los mensajes del colegio. En las familias con hijos con enfermedades, en un 93 % de los casos son las madres las que se responsabilizan de llevar a los menores a terapias, médicos, etc.

En el 69 % de los casos, son ellas las encargadas de planificar los menús familiares, y en un 79 % de las familias son las madres las que se encargan de organizar, en exclusiva, las fiestas de cumpleaños de sus hijos, frente al 1 % de los padres.

Todo este coste económico, social y emocional está provocando -alerta Baena- que muchas familias huyan del deseo de tener hijos. De hecho, el 40 % de las mujeres ha renunciado a la maternidad por la falta de medidas de conciliación y 7 de 10 tendrían más hijos si contaran con más ayudas.

Las conclusiones de esta encuesta se presentarán esta tarde a la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, durante una reunión que mantendrán en la sede del Ministerio.

Baena ha avanzado que pedirá al Gobierno que impulse medidas para acabar con la situación, entre ellas un Pacto de Estado a favor de la conciliación, fruto del consenso de los principales partidos, los sindicatos, las empresas y las familias.