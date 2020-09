Las mascarillas de nanofibras del CSIC, agotadas en sólo unos días

Agotadas en sólo unos días. Esta semana ya es imposible conseguir una de las mascarillas desarrolladas por el CSIC y producidas con el nuevo material de nanofibras que alargan la durabilidad para evitar los contagios de coronavirus. Se puso a la venta medio millar de mascarillas y han volado.

Estas mascarillas constituyen una revolución gracias a su nuevo material para filtros de mascarillas sanitarias basado en nanofibras. Este nuevo material, desarrollado por el equipo del investigador José María Lagarón del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se aplica a las mascarillas sanitarias FFP1, FPP2 y FFP3 y quirúrgicas.

We are proud to introduce @bioinicia first nanofiber respiratory mask for protection against #COVID-19.✔️Certified to filter out SARS-CoV-2 virus✔️Nanofiber technology✔️Mechanical filtration✔️Developed by CSIC and Proveil by Bioinicia✔️Made in Spainhttps://t.co/UG1hTlD8wb