Mazón culpa al Gobierno de la tardanza en lanzar las alertas

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado que la Confederación Hidrológica del Júcar (CHJ) "desactivó la alerta hidrológica" por posible desbordamiento de caudales "hasta en tres ocasiones" el pasado martes, día el que se desató la DANA en la provincia de Valencia. "Sin duda, si hubiéramos tenido la reactivación de la alerta hidrológica por parte de la CHJ, se hubiera enviado el mensaje de alarma de inmediato", ha recalcado.

Así lo ha trasladado este lunes en dos entrevistas en la Cope y Antena 3, recogidas por Europa Press, al ser preguntado por qué la Generalitat no envió horas antes la alerta móvil a los móviles de la población -se recibieron a las 20.10, según el momento de llegada- y por qué no pidió auxilio al Estado desde el primer momento del temporal.

Mazón ha remarcado que "esta catástrofe no la provoca la lluvia en sí, sino el torrente de agua", y que hay diferencia entre alerta meteorológica e hidrológica, ya que, según él, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) también dijo "que iba a remitir la lluvia". Además, ha señalado que "por responsabilidad moral" no ha querido "salir a desmentir algunos bulos" porque estaba "en otras cosas".

Según ha relatado, el 112 solicitó la movilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME) a las 15:21 horas del pasado martes y "no a las ocho a las nueve (de la noche) como algún ministro ha llegado a decir, incluso con la alerta hidrológica desactivada por parte de la CHJ".

En el 112, ha subrayado, la alerta "nunca se desactivó", en nivel rojo desde las 07:30 horas del martes, y los avisos "preventivamente" se seguían enviando a los ayuntamientos. De hecho, ha destacado que el día anterior se envió alertas a los municipios y algunos de ellos, como Requena, decidieron suspender las clases el martes. "¿Por qué no supimos nada de la CHJ? De eso también habrá que hablar, y del mantenimiento de los barrancos y cauces", ha añadido.

La alerta se envió por riesgo en la presa de Forata

En este contexto, Mazón ha sostenido que "hasta las 18:45 no llega esa alerta que dice que de los 80-100 litros se ha pasado a 1.700" y "unos minutos después se traslada que hay un riesgo todavía mayor: que se rompa la presa de Forata". "Es entonces y no antes, porque no teníamos información de la CHJ, cuando, después de muchos avisos del 112, se recurre por primera vez en la historia en la Comunidad Valenciana a enviar la alerta móvil" a todos los teléfonos de la población, ha aseverado, y ha insistido en que fue "imposible enviarlo antes" porque no se disponía, según recalca, de la información necesaria. "Los técnicos del cuerpo de mando así lo vivieron y recomendaron", ha subrayado.

Cuestionado por si quisiera haber lanzado antes esa alerta móvil, Mazón ha reconocido que "sin duda" lo habría hecho si la CHJ "hubiera tenido activada la alerta hidrológica". En este punto, ha resaltado que los avisos previos de "días antes" lanzados desde la Generalitat "provocaron que muchos ayuntamientos pudieran tomar medidas".

Militares

Respecto a la petición de efectivos militares, preguntado por si debía haberlo solicitado antes al Ministerio de Defensa, ha hecho hincapié en que desde que se pidió activar la Unidad Militar de Emergencias a las 15:21 "el máximo mando de la UME tiene que tener capacidad de llamar a Torrejón y que vengan más" efectivos. "Porque no lo pide el presidente de la Generalitat", ha recalcado.

Sin querer "entrar en polémica política" con la ministra de Defensa, Margarita Robles, ya que "la situación es tremenda para todos", Mazón ha insistido en que "esta es la realidad": "Desde el momento en el que a las 15:21 se activa la UME ya no hay ninguna otra necesidad de petición política".

Frente a las declaraciones al respecto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que "si necesitan más recursos que los pidan", ha respondido: "No creo que Valencia esté fuera de España como para tener que pedir ayuda internacional. Aquí hay gente del Ejército destacada que tiene sobre el terreno esa operatividad. También se puede ser proactivo y propositivo y se puede realizar (el envío de efectivos) cuando a las 15.21 se pide la activación de la UME".

Sobre por qué no se cortó el tráfico desde el martes por la mañana, Mazón ha explicado que a las 10:30 de ese día hubo una reunión entre la DGT y Aemet en la que "analizaron la situación y no decidieron no cortar carreteras preventivamente". "Es cierto que luego esas alertas se mitigaron e incluso ellos las llegaron a desactivar", ha puntualizado, y ha añadido que "no necesitan el permiso de ningún político para cortar una carretera".

Niega que haya "1.500 desaparecidos activos"

Por otro lado, respecto a la cifra de desaparecidos por la DANA, ha hecho un llamamiento a que la población contacte con el teléfono habilitado al respecto (900 365 112) en caso de localizar a un familiar al que pensaban perdido. "Quiero desmontar un bulo: no es que haya 1.500 desaparecidos activos, son 1.500 llamadas y los técnicos están haciendo el triaje, que no ha terminado todavía porque se va uno a uno"

Y ha subrayado: "No hemos querido dejar de dar cifras, queremos ser precisos igual que con el número de víctimas. No es que la Generalitat ni el 112 esté jugando con eso, por el amor de dios, es la Guardia Civil quien cuando certifica un cuerpo se traslada y se dicen las víctimas".