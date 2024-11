¿Por qué los medios de comunicación no dan cifras de desaparecidos?

La situación en Valencia es delicada. Después de los primeros rescates, el número de fallecidos fue ascendiendo con rapidez hasta las 217 víctimas mortales; además de la gran cantidad de denuncias por desaparición que Emergencias 112 registró en su momento: 1.900. De esta cifra se hicieron eco las redes sociales. Sin embargo, con los días la información parece haberse estancado, generando oleadas de incertidumbre, especulaciones en buena parte de la sociedad española.

Los bulos han comenzado a correr como la pólvora, mientras se acusa a las autoridades, y a los propios medios de comunicación, de ocultar las cifras reales. Ante una situación que parece transcurrir a cuentagotas, son muchas las personas que se preguntan por qué no se da a conocer este dato de una manera clara y transparente.

Lo cierto es que, por el momento, no hay información oficial porque los equipos de emergencias no han terminados sus tareas de rescate. Por la creciente especulación al respecto, el Ministro de Transportes, Óscar Puente, ha tratado de explicar en su cuenta de X las circunstancias que se esconden detrás de la falta de avisos: “En la superficie, en las zonas más accesibles, que es donde se está realizando el grueso de las labores, no aparecen más personas”, ha asegurado.

1.900 denuncias registradas en Emergencias 112

Hablamos de la que ya es considerada la peor catástrofe natural de España en lo que va de siglo. Por ese motivo, la situación se torna bastante complicada. Después de las lluvias torrenciales que provocaron sendas inundaciones en Valencia, Castilla-La Mancha y Andalucía, el Diario.es publicó un tuit el 1 de noviembre en el que aseguraba haber tenido acceso en exclusiva al acta de la reunión de crisis entre Mazón y Marlaska.

En ese momento, se dio a conocer que Emergencias 112 había registrado un total de 1.900 denuncias por desaparición. Sin embargo, esto no significa que sea el número real de desaparecidos. Hay que tener cuidado con esta cifra porque, en ocasiones, dos o más personas denuncian la misma desaparición; mientras que hay casos de desaparecidos sin denunciar. Asimismo, no se registran muchas veces las personas que aparecen tras interponer la denuncia.

“Se comunica lo que se sabe”

En la misma línea, Óscar Puente ha indicado en el tuit que, bajo la superficie, “quedan bajos o garajes, sótanos y parkings anegados que hay que despejar y es previsible que en esos espacios pueda haber personas fallecidas”. Así como también, en el mar. Sin embargo, aún no se ha llegado a todos esos lugares, por lo que es difícil aportar una cifra exacta. “Toda especulación al respecto es eso, pura especulación”, subraya el Ministro.

Precisamente, esto es lo que está sucediendo, por ejemplo, en el partking del Centro Comercial Bonaire, donde en los primeros 50 coches registrados no se han encontrado víctimas. Ahora bien, las labores de investigación continúan en la zona. “A día de hoy no se sabe lo que puede encontrarse en esos espacios”. Además, en palabras de Puente, “no tiene el menor sentido ocultar cifras de fallecidos a la opinión pública”.

“Se comunica lo que se sabe”, asegura. “La muerte de personas es algo lo suficientemente serio como para no especular con ello y proporcionar, estrictamente aquello de lo que se tiene constancia fehaciente”. En la misma línea, el propósito de los medios de comunicación es evitar alentar el sensacionalismo con datos que no estén contrastados. A una semana del trágico suceso, el difícil trabajo continúa y, poco a poco, se irá conociendo más información sobre la realidad que ha dejado la DANA tras de sí.