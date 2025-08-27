ÚLTIMA HORA
Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025
Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP

Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025

27 de agosto 2025 - 21:00

Al grito de "¡tomate, tomate!" la 78 edición de la Tomatina de Buñol (Valencia) ha arrancado a las 12:00 horas, puntual a su cita anual, en la que 22.000 participantes se han lanzado 120.000 kilos de verdura que han llenado de rojo y "adrelina" las calles de la localidad, en un año "complicado" y "difícil" tras el paso de la dana del 29 de octubre.

Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025
1/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025
2/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025
3/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025
4/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025
5/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025
6/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025
7/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025
8/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025
9/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025
10/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025
11/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025
12/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025
13/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025
14/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025
15/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025
16/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025
17/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025
18/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025
19/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025
20/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025
21/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025
22/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025
23/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025
24/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025
25/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025
26/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025
27/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025
28/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025
29/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025
30/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025
31/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025
32/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025
33/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025
34/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025
35/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025
36/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025
37/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025
38/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025
39/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025
40/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP

