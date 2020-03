Los consejos del Mel Brooks y su hijo Max para evitar el contagio de coronavirus entre ancianos

Las personas mayores y con enfermedades previas son población de riesgo ante el coronavirus, y como no se cansan las autoridades de repetir, es esencial evitar en lo posible que contraigan la Covid-19. Nada de ir a visitar a abuelos o padres mayores delicados y, si se hace, a distancia, con guantes y mascarillas.

Para que cale el mensaje y con el humor que caracteriza a un monumento de la comedia, Mel Brooks, de 93 años, proporciona en un vídeo junto a su hijo Max (autor, casualmente, de Guerra Mundial Z) consejos para evitar contagiar el coronavirus, especialmente a los más mayores y vulnerables.

A message from me and my dad, @Melbrooks . #coronavirus #DontBeASpreader pic.twitter.com/Hqhc4fFXbe

"Tengo 47 años, este es mi padre Mel Brooks, que tiene 93. Si yo me contagio del coronavirus, probablemente estaré bien. Pero, si se lo paso a él, se lo podría contagiar a Carl Reiner, que se lo pasaría a Dick van Dyke y, antes de saberlo, me habré cargado a una generación entera de leyendas de la comedia", expone con lógica aplastante Max.

A su lado aparece su padre Mel, pero separados por un cristal para probar que siguen a rajatabla el aislamiento. "Cuando se trata del coronavirus, tenemos que pensar en a quiénes vamos a infectar", indica Max.

A continuación, ambos repiten pautas con las que a estas alturas deberíamos estar familiarizados: distancia social, evitar reuniones multitudinarias, lavarse las manos y guardar un metro de distancia entre personas. "Y, si puedes estar en casa, quédate en casa", dice Max. En ese instante, Mel, que apoya con gestos las palabras de su hijo. comienza a gritar "vete a casa", momento en el que padre e hijo se despiden con un "te quiero".

Justin Timberlake, Natalie Portman, Ben Affleck, Vanessa Hudgens, Alan Cumming, las hermanas Gigi y Bella Hadid, Josh Gad y Nick Lachey, entre otros, también han promovido donaciones para fundaciones que ayudan a los más vulnerables por la crisis de la Covid-19.

Por su parte, la pareja de actores Ryan Reynolds y Blake Lively han anunciado en sus redes sociales que han decidido donar 1 millón de dólares a varias organizaciones que alimentan a los niños en EEUU y Canadá para ayudar a mitigar los efectos del coronavirus en las familias más vulnerables. "Creo que todos podemos estar de acuerdo con que Covid-19 es una desgracia. Ha impactado brutalmente en los adultos mayores y en las familias de bajos recursos. Blake y yo donamos 1 millón de dólares para que sean distribuidos entre Feeding America y Food Banks Canada", ha escrito el canadiense en su cuenta de Twitter.

I think we can all agree, Covid-19 is an asshole. If you can help, visit, https://t.co/gDZHbYYurJ and/or https://t.co/2fserjQQQs pic.twitter.com/4rb4WpoDKo