Muere de forma repentina el novio de la 'influencer' Manuela Ochoa cuatro días después de comprometerse: "Me toca seguir adelante por tí"

La felicidad se tornó en tragedia en cuestión de días. Pedro Cadahía, prometido de la influencer Manuela Ochoa Gómez-Acebo, ha fallecido de manera repentina tan solo cuatro días después de que la pareja se comprometiera, truncando unos planes de boda que ya tenían fecha: 31 de octubre del próximo año.

La propia Manuela Ochoa ha sido quien comunicó la devastadora noticia este domingo, 21 de diciembre, a través de una extensa y emotiva carta publicada en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 41.000 seguidores. En el texto, titulado “A mi ángel de la guarda”, la creadora de contenido explica los motivos de su silencio desde el pasado 10 de diciembre y se despide públicamente del que define como “el amor de su vida”.

La pareja se encontraba en México, país con el que la influencer mantiene un fuerte vínculo personal tras haber vivido allí durante una etapa de su vida. Habían viajado para asistir a la boda de una amiga de Manuela y, aprovechando la estancia, decidieron dar un paso más en su relación. El compromiso tuvo lugar el 8 de diciembre, frente a la Virgen de Guadalupe, un momento que ambos vivieron con profunda emoción y simbolismo.

"No sé como vivir sin tí"

“Un 8 de diciembre prometimos querernos todos los días de nuestra vida frente a nuestra Virgen de Guadalupe en su casa en México”, recuerda Ochoa en su comunicado. Sin embargo, la felicidad duró apenas unos días. El 12 de diciembre, Pedro falleció de forma inesperada, sin que hayan trascendido detalles sobre las causas de la muerte.

“Hay gente que es tan, tan santa que no está hecha para este mundo. Y tú, mi amor, eres sin duda de esas personas”, escribe Manuela, quien reconoce que la pérdida la ha dejado completamente desbordada. “No sé cómo vivir sin ti. Todo esto me viene un poco grande”, confiesa con crudeza.

En su despedida, la influencer también rescata un mensaje que Pedro le envió meses atrás y que hoy adquiere un significado aún más profundo: “Si al cielo se llega amando, llego seguro porque no sabes lo que te quiero”. Para ella, esa frase es la respuesta a una tragedia sin explicación: “Lo que ha pasado no tiene explicación, pero sí tiene una respuesta: el amor”.

"Ahora me toca vivir por dos"

La magnitud del impacto de su fallecimiento quedó patente en las numerosas muestras de cariño recibidas. “Si hubieras visto la de gente que ha venido a despedirte… no sabes la que has liado aquí abajo”, relata Ochoa, agradecida por el apoyo y las oraciones que, asegura, le han llegado a través de amigos y seres queridos.

Pese al inmenso dolor, Manuela Ochoa afirma encontrar consuelo en lo vivido junto a él. “Saber que me iba a casar contigo es lo más duro, pero también lo más bonito que me ha pasado nunca”, escribe, antes de cerrar la carta con una promesa de futuro: “Ahora me toca vivir por dos, seguir adelante por ti, por nosotros”.

La noticia ha causado una profunda conmoción tanto en su entorno personal como entre sus seguidores, que han inundado las redes sociales de mensajes de apoyo ante una pérdida tan inesperada como devastadora.