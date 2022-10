Esta es la norma aún vigente sobre las mascarillas en los aviones

Con la progresiva retirada de la obligatoriedad de las mascarillas en el transporte público en muchos países, en los últimos meses han crecido las dudas entre los pasajeros sobre si deben llevarlas o no.

Esas dudas alcanzan también a los propios empleados de las aerolíneas que operan esos vuelos, que a menudo no tienen claro si deben exigir esta protección (y que, en ciertas ocasiones, puede que prefieran no enfrentarse a los viajeros que no las llevan).

Como pueden ver si se dan un paseo por las redes sociales, no son pocos los usuarios que critican que, volando con una misma compañía (Ryanair es la más mencionada), deban ponerse mascarilla unas veces pero en otras no, sin importar si se trata de rutas internas o a países donde puede que ya no sea obligatorio llevarla.

En España, según ha confirmado este viernes la ministra de Sanidad, Carolina Darias, tras la última reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, deberemos seguir llevando mascarilla en todo el transporte público, aviones incluidos.

Las últimas novedades en este frente se produjeron el pasado agosto (cuando se permitió dejar de llevarla en aeropuertos y estaciones) y, ya en septiembre, cuando el Gobierno eliminó el formulario de control sanitario para quienes llegasen a España del extranjero por vía aérea.

¿Qué dice la normativa?

En el asunto de las mascarillas, como ha ocurrido con otras restricciones y medidas implementadas desde el estallido de la pandemia del coronavirus, los países han ido adoptando, ampliando y eliminando unas y otras conforme avanzaba la expansión del virus.

Por eso desde aerolíneas y agencias de viajes (al margen de organismos oficiales) se recomienda siempre a los viajeros consultar las normas sanitarias del destino al que se dirigen.

Estas últimas semanas la mayoría de países han ido eliminando la obligatoriedad de llevar mascarilla en el transporte, también en los aviones, por lo que muchos pasajeros piensan que ya no hay que llevarla, vayamos a donde vayamos. Pero eso no es así.

Si bien no es fácil aclararse con los distintos reglamentos (las compañías aéreas no suelen dejarlo claro), sí que hay una norma establecida por la Unión Europea, en concreto por la Agencia de Seguridad Aérea de la UE (EASA).

En un documento titulado en su web y titulado Protocolo de Seguridad Sanitaria para la Aviación sobre la Covid-19 (pdf) deja claro que las aerolíneas deberán pedir el uso de mascarilla para pasajeros y tripulación “si el país de salida o el de llegada siguen exigiendo su uso en el transporte público”.

Por tanto, sin importar adónde vayamos o de dónde vengamos, si salimos o llegamos a España por vía aérea debemos llevar la mascarilla en el avión. Al menos por ahora.